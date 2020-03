Com Asensio, Real Madrid ganha torneio de FIFA 20 criado em meio à pandemia do novo coronavírus

A competição arrecadou dinheiro para ajudar na crise vivida em todo o mundo; cada jogador representou seu time

O futebol parou por causa da pandemia do coronavírus, mas os games de futebol apresentam uma forma de matar a saudade de nosso esporte favorito, e neste sábado (22) teve decisão e título oficial para o .

Marco Asensio, meia da equipe madridista, foi o grande campeão do Santander Challenge, campeonato online de FIFA 20 que reuniu 18 jogadores e clubes da primeira divisão espanhola – exceção feita a e Mallorca, que possuem acordo de exclusividade com a Konami, produtora do Pro Evolution Soccer.

Asensio bateu o , comandado pelo controle do atacante Aitor Ruibal, por 4 a 1. A competição, que foi abraçada pela La Liga, também foi transmitido ao vivo na internet e na TV espanhola. Foram mais de 170 mil pessoas acompanhando, mas o importante foram os 140 mil euros arrecadados, que serão convertidos em ajuda para a pandemia da Covid-19.

“Foi um torneio espetacular. O objetivo era rir, se entreter, nestes tempos difíceis para todos, e arrecadar doações na luta contra a Covid-19. E nós conseguimos”, escreveu Asensio em suas redes sociais.