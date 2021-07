Com saídas de Dome e Ceni, Flamengo "queima" quase R$ 15 milhões em multas

Rubro-Negro demitiu dois técnicos em menos de um ano e não poderá mandar Renato Gaúcho embora até dezembro

Sem muito dinheiro para fazer contratações nesta janela de transferências, o Flamengo teve "queimou" quase R$ 15 milhões em multa pelas rescisões de contrato de seus últimos ex-treinadores, Domènec Torrent e Rogério Ceni.

O catalão, que foi demitido em novembro, receberá cerca de R$ 11,4 milhões até o início de 2022, enquanto Ceni, demitido na madrugada do último sábado (10), teria R$ 3 milhões a receber. Parte desta quantia estava registrada em carteira, e a outra parte como direito de imagem. A recisão será em cima do valor registrado em carteira. Os valores sairão do orçamento do departamento de futebol.

O planejamento ruim, que fez com que o clube tivesse que demitir dois treinadores em menos de um ano, também deixa o Flamengo impossibilitado de mandar Renato Gaúcho embora até o final do Campeonato Brasileiro. Isso porque, de acordo com a nova regra da competição, um clube só poderá trocar o técnico apenas uma vez. Ou seja, caso queira se livrar do novo comandante, terá que fazer um acordo.

Nesta quarta-feira (14), Renato Gaúcho estreia no comando da equipe, diante do Defensa y Justicia, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O contrato de Portaluppi é válido até dezembro, mas contém uma cláusula de renovação automática caso o presidente Rodolfo Landim seja reeleito em dezembro.