Com Arsenal de olho, presidente do Lyon revela ofertas por Paquetá

Lucas Paquetá é um dos jogadores mais cobiçados da janela de transferências europeia. O meio-campista brasileiro, ex-Flamengo, terminou a temporada em alta no Lyon e diversos clubes já querem contratá-lo no meio ano. A informação é do próprio presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas.

Desde que chegou ao Lyon, Lucas Paquetá jogou 77 partidas, marcou 21 gols e deu 13 assistências. O contrato do atleta com o time francês vai até 2025, mas dificilmente o vínculo será cumprido até o final.

Paquetá é membro fixo das convocações de Tite para a seleção brasileira e, a menos que algo aconteça, vai figurar entre os convocados para a Copa do Mundo no Qatar. Dessa forma, o que o brasileiro nesse momento busca é visibilidade e um lugar para continuar atuando constantemente.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas não escondeu que existem propostas na mesa por Paquetá. Embora não tenha revelado os clubes interessados, é sabido que Arsenal e Newcastle gostariam de ter o ex-Flamengo e ex-Milan no seu elenco.

"Há propostas por ele [Paquetá]. Economicamente, temos poder para perseguir nossos objetivos e ideias. O técnico já nos apresentou sua opinião e também há o desejo do jogador", falou Aulas em entrevista coletiva.

O treinador do Lyon, Peter Bosz, também está ciente da situação de Paquetá e comentou sobre o assunto.

"Eu quero manter todos os bons jogadores, mas também é preciso ser realista. Lucas é um jogador muito importante, mas vai depender do que ele quiser. Eu já conversei com ele, mas isso fica entre nós dois", declarou Bosz.

O Arsenal já contratou Gabriel Jesus e tem o trunfo do diretor de futebol, Edu Gaspar, que conviveu muito tempo com Paquetá na seleção brasileira. Por outro lado, o Newcastle contratou Bruno Guimarães, em janeiro, e tem poderio financeiro para competir com o Arsenal pela contratação de Paquetá.