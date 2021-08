Com Andreas Pereira relacionado, qual deve ser a escalação do Flamengo contra o Grêmio?

A equipe comandada por Renato Gaúcho tem novas opções e pode surpreender diante do Tricolor

Chegou a hora da estreia? Menos de cinco dias após o anúncio oficial da contratação de Andreas Pereira, o meio-campista já pode até estrear pelo Flamengo, diante do Grêmio.

Para a partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontecerá nesta quarta-feira (25), o treinador Renato Gaúcho já pode até sair jogando com o novo reforço: o brasileiro está registrado no BID e apto a atuar contra o Tricolor.

Isla e Arrascaeta, poupados contra o Ceará, devem sair jogando nesta quarta: a tendência, mesmo com a chegada de Andreas Pereira, é que o ex-jogador do Manchester United saia no banco.

Assim, Renato Portaluppi deve utilizar o quarteto que já fez história no ataque do Flamengo: Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Andreas, então, pode ser aproveitado no segundo tempo, talvez no lugar de Éverton.

De todo jeito, com o novo reforço regularizado, Renato ganha outra opção em um de banco de reservas "estrelado" no Rubro-Negro: Vitinho, que vem se destacando, Pedro e Michael também podem sair jogando.

No setor defensivo, a expectativa é que Gustavo Henrique forme a dupla titular com Léo Pereira e Bruno Viana, muito criticado por suas últimas atuações, vá para o banco de reservas. Rodrigo Caio nem foi relacionado e segue se recuperando de lesão.

A escalação prevista do Flamengo para o confronto desta quarta-feira (25) conta com: Diego Alves; Isla, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.