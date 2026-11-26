O Besiktas conquistou três pontos importantes na Liga Europa nesta quinta-feira. O clube turco venceu o Hapoel Beer Sheva, de Israel, por 2 a 1 em Batumi, na Geórgia, e agora ocupa o sétimo lugar.
Após a partida, pouco se falará dos lances de destaque dentro de campo. Por motivos de segurança, a UEFA decidiu que o jogo seria disputado na Geórgia, e não em Istambul, para grande insatisfação do Besiktas e de outros clubes turcos.
Após a execução do hino da Liga Europa, o protocolo prevê que os jogadores se cumprimentem com apertos de mão, mas o Besiktas se recusou a participar.
O mesmo aconteceu no encontro entre os capitães. Orkun Kökçü, ex-capitão do Feyenoord, saiu imediatamente após cumprir as formalidades com o árbitro Morten Krogh.
A partida nunca engrenou, em grande parte por causa da confusão nas arquibancadas e fora do estádio. Krogh interrompeu o jogo, mas acabou permitindo que a bola voltasse a rolar.
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Nos acréscimos do primeiro tempo, o Besiktas teve a chance de abrir o placar com Kökçü. O jogador de Haarlem cobrou um pênalti no canto inferior direito, mas o goleiro Marco Wolff fez uma boa defesa.
O gol veio após o intervalo, na Batumi Arena. A quinze minutos do fim, o reserva Junior Olaitan foi o herói. Após um cruzamento de Kassoum Ouattara, a bola sobrou com um pouco de sorte para Olaitan, que finalizou com firmeza.
Dusan Vlahovic pareceu ampliar para 2 a 0 pouco depois, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 90 minutos, o Besiktas chegou ao segundo gol em um contra-ataque. Kökçü tabelou com Vlahovic e finalizou com categoria, de direita.
O Hapoel ainda descontou nos acréscimos, com Javon East, e deu emoção aos instantes finais, mas não conseguiu o empate. Até agora, o Hapoel somou um ponto: apenas o Ararat-Armenia, que ainda não pontuou, tem campanha pior na Liga Europa.