Com Abel em xeque, diretor do Flamengo faz post enigmático: "Não tem outra opção"

Torcida rubro-negra não digeriu a derrota para o Fluminense e pede a saída do treinador

A derrota do Flamengo para o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara não foi bem digerida pela torcida rubro-negra, que já começou a pedir a saída do técnico Abel Braga nas redes sociais do clube e também do vice-presidente Marcos Braz que se manifestou.

Em meio a turbulências que o Flamengo passa desde o incêndio no Ninho do Urubu e somado aos resultados do time principal, Braz postou um vídeo na noite de sexta-feira (15) de um homem surfando uma onda enorme e escreveu uma metáfora: "Não tem outra opção, simples assim".

Não tem outra opção , simples assim . pic.twitter.com/obectLo2Qx — MarcosBraz (@marcosbrazrio) 16 de fevereiro de 2019

Os flamenguistas, no entanto, interpretaram como uma resposta sobre as reclamações sobre Abel e intensificaram os protestos no sábado (16). Os rubro-negros pedem um time mais ofensivo e menos retraído, como foi no clássico da semifinal. Um dos torcedores disse que a diretoria do clube está perdida e Braz rebateu: "Perdido não estou, você pode não gostar das decisões".

Vocês estão completamente perdidos Marcos



Fora Abel tricolor de merda — Suel Avelino (@suellavelino) 16 de fevereiro de 2019

Perdido não estou , vc pode não gostar das decisões . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) 16 de fevereiro de 2019

Pouco depois, Braz voltou a fazer outra postagem enigmática, com um vídeo de dois carros andando lado a lado, com a legenda: "Que seja eterno enquanto dure".