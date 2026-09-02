O marroquino Ayyoub Bouaddi contribuiu para que o Lille, da França, arrecadasse uma quantia enorme com a venda de seus jogadores nos últimos anos.
Com a venda de Bouaddi ao Manchester City, o clube francês concretizou a transação de venda mais cara de sua história (100 milhões de euros) e, desde 2021, o Lille vendeu jogadores por um valor superior a 400 milhões de euros.
O jornal "As" afirmou que, em 2021, o Lille fez história ao conquistar o título do Campeonato Francês em cima do Paris Saint-Germain e que, desde então, o clube localizado no norte da França fechou diversas transações de venda de jogadores de alto valor.
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O valor das cinco vendas mais caras do clube francês ultrapassou 250 milhões de euros. E, com a recente venda de Ayyoub Bouaddi ao Manchester City, esse número chegou a 350 milhões de euros.
Seu desempenho impressionante na Copa do Mundo atraiu os olhares dos maiores clubes europeus, mas foi o City que, no fim, venceu a disputa pela contratação.
Bouaddi não foi o único jogador que trouxe milhões de euros para a conta bancária do Lille; Matias Fernández-Pardo se juntou ao Newcastle por 59 milhões de euros.
O atacante de 21 anos, de origem espanhola e italiana, é internacional pela Bélgica. Com essa transação, o total de vendas de jogadores do Lille chegou a 400 milhões de euros desde a conquista do campeonato em 2021.
Desde 2021, o Lille negociou com inteligência cada venda. Victor Osimhen foi o primeiro a trazer uma grande quantia para o clube francês, quando o Napoli pagou 79 milhões de euros para contratar o atacante nigeriano.
Onana e Botman foram os jogadores seguintes a deixar o Lille, ambos rumo à Premier League. O Everton contratou o meio-campista por 39 milhões de euros, enquanto Botman se juntou ao Newcastle por 37 milhões de euros.
No verão de 2024, o nome de Leny Yoro foi o mais comentado. O zagueiro francês era muito requisitado pelos maiores clubes da Europa.
Manchester United e Real Madrid apresentaram propostas fortes por sua contratação, mas, no fim, o clube inglês pagou os 62 milhões de euros pedidos pelo Lille.
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A última grande venda do time foi no verão passado. Chevalier manteve o gol sem sofrer gols em 11 partidas na temporada 2024/25, o que atraiu os olhares do Paris Saint-Germain.
E, com a saída de Donnarumma, os parisienses concretizaram a contratação do goleiro por 40 milhões de euros.
Apesar de o Lille ser o segundo clube que mais vende na França, atrás do Paris Saint-Germain, ele ainda está longe da liderança dos clubes que mais vendem na Europa.
Vários clubes franceses disputam quem alcança as maiores vendas, com Monaco e Rennes vindo logo em seguida, com vendas de 248 milhões de euros e 239 milhões de euros, respectivamente.
Fora da França, a Premier League domina. Fora dos "seis grandes", as vendas do Bournemouth são o dobro das do Lille.
E, na Alemanha, o Leipzig lidera a lista com vendas de 426 milhões de euros. As vendas da Atalanta chegaram a 311 milhões de euros desde 2021 e, na Espanha, a Real Sociedad vendeu jogadores por 233 milhões de euros.