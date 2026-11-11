Com a presença de Zohran Mamdani: Laporta viaja aos Estados Unidos para participar da homenagem ao "melhor jogador da história"

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Um relatório da imprensa revelou que Joan Laporta, presidente do Barcelona, viajará para os Estados Unidos na próxima sexta-feira, em uma missão muito especial.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presidente do Barcelona, viajará a Nova York na sexta-feira para participar, no sábado, da terceira edição da iniciativa "Memorial Johan Cruyff", organizada pela Fundação dos Veteranos de Sitges e pelo Instituto Catalão-Americano com o objetivo de homenagear o legado e a personalidade da lenda do Barcelona.

O estádio Riverside Park sediará uma partida comemorativa no sábado ao meio-dia, com a participação de membros do inesquecível "Dream Team" comandado por Johan Cruyff no Barcelona. Participarão da partida Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristán e Jon Andoni Goikoetxea, além de Santi Ezquerro, também ex-jogador do clube, porém de um período posterior.

Também participarão membros da Fundação dos Veteranos de Sitges e outros convidados.

Uma recepção oficial será realizada na tarde de sábado no Hotel Knickerbocker, na Times Square, com a presença de Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, e Francisco Moya, vereador da cidade de Nova York.

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"Cruyff, o melhor da história"

Em março passado, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, prestou uma homenagem ao holandês Johan Cruyff durante sua aparição no programa "Onze", do canal "Esports3", por ocasião do décimo aniversário da morte da lenda do Barça.

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Em um discurso repleto de nostalgia e admiração, Laporta explicou a marca duradoura que o holandês deixou em sua vida e na identidade do clube.

Laporta disse: "Sempre que enfrento um dilema, penso no que o Johan faria".

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E acrescentou: "É bom fazer isso porque ele era corajoso e determinado quanto ao que deveria ser feito. É sempre bom conhecer a decisão dele. A coragem ajuda na hora de tomar decisões. Ele teve uma influência profunda sobre nós".

Laporta recordou com emoção o primeiro encontro entre sua geração e Cruyff: "Nós, da minha geração, tínhamos dez anos de idade quando o Johan chegou. Veio com a esposa, com um cabelo parecido com o dos Beatles, vestindo camisas e calças largas. Eram elegantes e modernos. Ele ansiava por liberdade, era moderno, e deixou uma marca em mim, com meus dez anos de idade".

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O presidente também relembrou o impacto imediato que o holandês deixou no Barcelona e disse: "Quando ele chegou, o Barcelona venceu por 5 a 0 no estádio Bernabéu, conquistou a liga, e quando entrava em campo, todo mundo se divertia. Ele era invencível e divertido. E também como técnico. Sempre tomou as decisões mais ousadas".

Em relação ao presente, Laporta explicou como transmitiu esse legado ao atual técnico do Barcelona, Hansi Flick, esclarecendo: "Dei a ele uma carta nos idiomas alemão e catalão em nosso primeiro encontro, porque ela servia como uma apresentação do Barcelona e de como nós, torcedores do Barcelona, gostamos de ver o time jogar".

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E completou: "Na carta, disse a ele que o estilo de jogo é o estilo de Johan Cruyff".

E acrescentou, explicando essa ideia: "O Barcelona sempre acreditou no talento local, em primeiro lugar, e depois buscou no exterior o que nos faltava. Foi assim historicamente, e provou dar certo".

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E quando Laporta falou sobre Cruyff jogador, mostrou-se ainda mais empolgado, dizendo: "Como jogador, Cruyff era a personificação da elegância. Ele era revolucionário. Minha geração tentou correr como ele, jogar a bola como ele; aquela técnica em que usava a parte externa do pé estabeleceu um novo padrão".

E prosseguiu: "Foi o jogador de futebol mais bonito que já vi na vida. Era um artista brilhante, com um estilo excepcional, quase esculpido. Dominava a bola, depois girava e disparava em direção a ela; tentávamos imitar tudo o que ele fazia".

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Laporta elevou Cruyff acima de qualquer comparação histórica e disse: "Enaltecemos o Johan técnico porque ele era revolucionário, mas o Johan jogador, para nós, que o vimos, foi, na minha opinião, o melhor jogador da história".

E enfatizou: "Com todo o respeito a figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho e Lionel Messi, o Johan tinha todos os atributos. Além disso, possuía qualidades de liderança".

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E Laporta concluiu suas declarações: "Adoro uma frase que ele costumava repetir: habilidade não significa dar mil toques, mas sim dar um único toque, porém com perfeição. Ele simplificava as coisas que pareciam complicadas. Era muito inteligente. O Johan sempre vencia".

Será que ele se refere a uma alfinetada em Messi?

Por sua vez, o jornal espanhol "Marca" apontou na época que as declarações de Laporta de que Cruyff é o melhor da história foram interpretadas por grande parte da torcida como uma indireta em direção a Messi.

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O reeleito presidente do Barcelona enfatizou a história do clube, seus símbolos e sua visão de longo prazo, mas o tom de sua fala reacendeu o debate entre os torcedores que ainda se mostram extremamente sensíveis em relação ao legado do astro argentino, segundo o jornal.

O periódico esclareceu que "o foco de Laporta em outros símbolos históricos e suas comparações entre gerações foi interpretado por alguns como uma tentativa de reformular a identidade do clube, afastando-a de seus mais destacados ícones recentes".

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Isso ocorre após a crise registrada nas últimas eleições do Barcelona, quando o ex-técnico Xavi Hernández criticou Laporta publicamente, acusando-o de má gestão no processo de retorno de Messi em 2023.