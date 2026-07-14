Com a participação de Tom Cruise e Jennifer Hudson... A FIFA revela detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá em simultâneo à partida final.

O jornal “Marca” afirmou que, apesar de ter sido descrita como a Copa do Mundo mais longa da história, ela passou num piscar de olhos.

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 será realizada no domingo, 19 de julho, no estádio de Nova York, no estado de Nova Jersey, e reunirá um seleto grupo de celebridades para se despedir do maior evento esportivo do mundo.

Os torcedores presentes na final no estádio terão a oportunidade de assistir a esse evento especial. A cerimônia de encerramento terá início 90 minutos antes do início da final.

Lá, os espectadores desfrutarão de experiências exclusivas e atividades de entretenimento antes da partida.

Jennifer Hudson, vencedora dos prêmios Emmy, Grammy e Oscar, cantará o hino nacional dos Estados Unidos. A cerimônia também contará com a participação de artistas internacionais de renome, como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e a banda I Show Speed, que se apresentarão durante o evento.

A eles se juntarão estrelas como Tom Cruise, que costuma comparecer às cerimônias de encerramento após sua recente participação nas Olimpíadas de Paris 2024, e os nomes de outros artistas e convidados especiais serão anunciados à medida que a data da cerimônia se aproxima.

A cerimônia de encerramento unirá música e futebol. Como afirmou Heimo Schergi, diretor de operações da Copa do Mundo de Futebol de 2026: “Este evento despertará o mesmo entusiasmo com que o mundo recebeu as cerimônias de abertura no Canadá, no México e nos Estados Unidos, e encerrará as atividades da Copa do Mundo de 2026”.