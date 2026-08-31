O Barcelona conquistou uma grande vitória sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2, nesta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.
O Rayo Vallecano exerceu forte pressão sobre o Barcelona no início da partida, depois que Sergio Camello marcou o primeiro gol dos visitantes aos 12 minutos.
A resposta do Barcelona ao Rayo Vallecano veio rapidamente, com Lamine Yamal e Raphinha marcando dois gols aos 19 e 21 minutos, respectivamente.
Antony Gordon provocou o terceiro gol do Barcelona aos 51 minutos, após enviar um cruzamento rasteiro dentro da área que Lejeune, jogador do Rayo Vallecano, tentou afastar, mas acabou desviando por engano para dentro do próprio gol.
Sergio Camello diminuiu a diferença para o Rayo Vallecano aos 59 minutos, por meio de um escanteio pelo lado direito no qual Camello subiu e desviou com uma cabeçada magnífica para as redes de Joan García.
Raphinha voltou a brilhar aos 71 minutos, depois de aproveitar o belo passe de calcanhar que recebeu de Gordon e convertê-lo com um chute rasteiro para dentro das redes.
O quinto gol veio aos 90 minutos por meio de Lamine Yamal, que recebeu o passe de Karim Adeyemi de fora da área e finalizou com uma bola rasteira precisa que morreu nas redes.
A partida marcou a primeira participação do atacante egípcio Hamza Abdelkarim com o Barcelona em La Liga, depois de entrar aos 85 minutos no lugar de Raphinha.
O Barcelona divide atualmente a liderança de La Liga com o Real Madrid, com 9 pontos, mas o Barça leva vantagem no saldo de gols.
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