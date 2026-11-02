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Com a Juventus à frente: grandes clubes estão de olho na revelação Younes Ebnoutalib

Bundesliga
Mercado da bola
Paderborn x Eintracht Frankfurt
Paderborn
Eintracht Frankfurt
Y. Ebnoutalib

Segundo informações da Sky, Ebnoutalib está na mira de vários clubes de ponta. O Eintracht Frankfurt quer melhorar as condições do contrato do atacante.

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Segundo a reportagem, a Juventus de Turim, onde o atacante da seleção alemã Nick Woltemade joga por empréstimo desde o verão, e o Tottenham Hotspur são os nomes de maior peso entre os supostos numerosos interessados no jogador de 23 anos.

Há exatos dois anos, Ebnoutalib disputou 74 minutos pelo FC Gießen na derrota por 3 a 0 para o FSV Frankfurt, pela Regionalliga Südwest. No início de 2025, transferiu-se para o SV Elversberg por 50 mil euros. Lá, começou a ter contato com o futebol profissional aos poucos: jogou 42 minutos em quatro partidas da segunda divisão e outros dois minutos, divididos entre duas breves participações nos playoffs de acesso à Bundesliga.

Desde então, porém, o jogador nascido em Frankfurt não parou de crescer. Após uma primeira metade de temporada excepcional pelo Elversberg, o Eintracht o contratou no inverno por oito milhões de euros. Valorização de mercado em 12 meses: quase 16.000%.

Uma lesão em sua segunda partida pela SGE, porém, impediu uma ascensão ainda mais rápida do atacante. Na estreia contra o BVB (3 a 3), Ebnoutalib havia marcado seu primeiro gol na Bundesliga.

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07 de nov. de 2026

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Younes Ebnoutalib estreia pela seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp

Recuperado de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho, o jogador de 23 anos simplesmente deu continuidade à sua ascensão meteórica, que atingiu seu ponto mais alto até agora com suas duas primeiras partidas pela seleção alemã comandada pelo técnico Jürgen Klopp, na Nations League. Atualmente, com seis gols e uma assistência, Ebnoutalib é um dos principais atacantes da Bundesliga.

Agora, ele pode receber um reajuste salarial expressivo em seu contrato, válido até 2031. As conversas sobre o assunto deveriam ser conduzidas pelo diretor esportivo Markus Krösche, mas, após sua saída, passaram para a esfera de responsabilidade de Joti Chatzialexiou, que começará a trabalhar para o Eintracht em fevereiro.

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