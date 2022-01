Com a Itália desesperada, Balotelli volta à seleção... que terá mais dois "brasileiros"

Para um período de treinos de cerca de três dias, entre 26 e 28 de janeiro, o técnico Roberto Mancini surpreendeu aos torcedores com surpresas na convocação da seleção italiana. Além de dois novos "brasileiros" para o elenco, o treinador chamou Mario Balotelli, que já não era convocado há mais de três anos.

No caso dos atletas naturalizados italianos, o atacante João Pedro, atualmente no Cagliari, e Luiz Felipe, da Lazio, foram os jogadores de destaque convocados pela primeira vez à seleção italiana. Além deles, Rafael Toloi, também com dupla nacionalidade entre Brasil e Itália, estará presente.

No caso de Balotelli, o atacante de 31 anos já não era convocado há muito tempo, e pode ter sido uma opção para Mancini como forma de auxílio de representatividade no elenco. O jogador foi o único chamado que não atua na Itália, e sim na Turquia, pelo Adana Demirspor.

Isso pode ser descrito como, talvez, um desespero, pois a Itália precisa voltar a vencer e ter confiança, pois restam apenas alguns jogos de classificação da Copa do Mundo de 2022.

A seleção italiana foi a última vencedora da Eurocopa. No entanto, não conseguiu se classificar direto para a Copa do Mundo no Qatar neste ano, e busca uma das poucas vagas restantes para a Europa, inclusive contra Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Os próximos jogos da Itália serão nos dias 24 e 29, contra Macedônia do Norte e, caso vença, Portugal ou Turquia, respectivamente.