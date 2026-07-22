Com a ajuda de um campeão mundial... Yamal aprende um novo desporto após a conquista do Mundial

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, dedicou-se a aprender um novo desporto, dias depois de conquistar o título do Mundial de 2026 com a seleção da Espanha.

A Espanha venceu a Argentina por um golo sem resposta na final do Mundial de 2026, conquistando "La Roja" a sua segunda estrela na história.

Lamine celebrou com os seus colegas o título do Mundial, junto do público espanhol, e teve algum descanso antes de regressar aos treinos do Barcelona, na preparação para a nova época.

A rede "ESPN" global publicou um vídeo de Lamine Yamal a aprender a praticar surf.

E escreveu: "O campeão olímpico brasileiro Gabriel Medina dá aulas de surf à estrela espanhola".







