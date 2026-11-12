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Com a ajuda de Mbappé: Real Madrid se recusa a desistir na negociação por Olise

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O astro francês Michael Olise está fazendo uma temporada de destaque com o seu clube, o Bayern de Munique, mas o seu futuro a longo prazo pode estar longe do gigante bávaro.

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A rede francesa GFFN noticiou, citando o jornal "L'Équipe", que o interesse do Real Madrid em contratar Olise não diminuiu.

No último verão, o Bayern de Munique havia informado ao Real Madrid que apresentar uma proposta superior a 500 milhões de euros não seria suficiente para permitir a saída de Olise.

O contrato do armador francês com o Bayern de Munique termina em 2029, e espera-se que o clube alemão intensifique seus esforços nos próximos dias para renová-lo.

Mesmo assim, Michael Olise continua sendo um alvo do Real Madrid. Quando se junta à concentração da seleção francesa, jogadores como Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Eduardo Camavinga fazem questão de lembrá-lo de que o estádio Santiago Bernabéu é um lugar incrível para jogar futebol.

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O jornal L'Équipe aponta que, caso o Bayern de Munique fracasse em suas tentativas de renovar o contrato do jogador francês, ele poderá ficar disponível na próxima janela de transferências de verão por um valor bem inferior a 500 milhões de euros.

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Michael Olise fez uma excelente campanha na Copa do Mundo de 2026 com a seleção da França e contribuiu para que os franceses ocupassem o quarto lugar.

Olise disputou 15 partidas nesta temporada com o Bayern de Munique em todas as competições, marcou 12 gols e deu 7 assistências.