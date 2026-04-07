Com a ajuda de Al-Waleed bin Talal... O Al-Hilal segue os passos do Al-Nassr e conquista o Campeonato Saudita

O Al-Hilal decidiu imitar seu vizinho e rival tradicional, o Al-Nassr, em meio à acirrada disputa entre os dois pelo título da Liga Saudita Roshen nesta temporada, poucas horas antes do confronto contra o Al-Khaloud.

O Al-Hilal recebe o Al-Khaloud amanhã, quarta-feira, no estádio Kingdom Arena, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

O Al-Hilal divulgou um comunicado em seu site oficial, anunciando uma redução de 50% no preço dos ingressos para a partida, com o objetivo de incentivar a torcida a comparecer, especialmente devido à importância do jogo na trajetória da equipe na Liga Roshen.

O “Líder” esclareceu em seu comunicado que o príncipe Al-Waleed bin Talal, membro ouro do Al-Hilal, arcou com metade do valor dos ingressos para a partida, exceto para as categorias Diamante, Ouro e Prata, agradecendo-lhe por essa iniciativa.

Essa medida do Al-Hilal veio depois que o vizinho e rival tradicional Al-Nassr decidiu, anteriormente, reduzir os preços dos ingressos para seus jogos na Liga Roshen, a fim de incentivar a torcida a comparecer.

O Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela da Liga Saudita, com 65 pontos, a 5 pontos do líder Al-Nassr e à frente do Al-Ahli, que ocupa a terceira posição, por diferença de gols.