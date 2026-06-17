"Com a ajuda da tecnologia"... A Arábia Saudita recorre a um "artifício secreto" para se salvar do confronto contra a Espanha

Uma reportagem da imprensa espanhola divulgou hoje, quarta-feira, uma estratégia específica da seleção saudita antes do confronto contra a “La Roja”, no próximo domingo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita retomou os preparativos após o empate positivo com o Uruguai por 1 a 1, na madrugada da última terça-feira.

O jornal “Marca” afirmou: “O truque secreto da Arábia Saudita contra a Espanha... óculos escuros para proteger sua meta”.

O jornal afirmou que, com o início da Copa do Mundo, ficou claro que cada time tem sua própria estratégia para atingir o auge do desempenho, mas se há uma estratégia que está causando grande alvoroço, é a da seleção saudita, próxima adversária da Espanha.

E continuou: “A seleção saudita surpreendeu a todos ao incorporar as tecnologias mais recentes em seus treinos: óculos escuros chamativos para os goleiros, que, além de protegê-los do sol, prometem melhorar seu desempenho em campo”.

E acrescentou: “Esses óculos são conhecidos como óculos de treinamento visual, e sua função é melhorar a concentração dos goleiros e sua velocidade de reação, tornando-os semelhantes a uma barreira impenetrável entre os postes”.

E continuou: “Esse sistema funciona limitando as informações visuais que os goleiros recebem, estimulando assim suas reações e melhorando sua capacidade de tomada de decisão”.

E o jornal acrescentou: “Esse método já foi observado em alguns atletas de elite, entre eles Ilya Tuporia, que o vem aplicando em seus treinos há algum tempo para melhorar sua velocidade de reação e sua capacidade de previsão durante as lutas. Essa técnica também foi utilizada em outros esportes, como basquete e tênis, com um único objetivo: alcançar o máximo desempenho possível para cada atleta”.

E enfatizou: “Portanto, se a seleção espanhola quiser compensar seu início decepcionante, com o empate sem gols contra Cabo Verde, ela precisa aproveitar melhor as oportunidades diante do gol”.

E concluiu: “Só assim ela conseguirá superar os goleiros, que se preparam com seriedade para dificultar ao máximo a vida dos atacantes”.