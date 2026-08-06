Com 500 milhões de libras: Chelsea coloca 11 jogadores à venda

O Chelsea demonstrou abertura para vender 11 jogadores durante a atual janela de transferências de verão e, por outro lado, segue reforçando seu elenco, tendo concluído recentemente a contratação de Jordan Henderson, que se tornou o oitavo reforço do clube no verão.

Os últimos meses foram marcados por uma atividade intensa do novo treinador Xabi Alonso. O Chelsea fechou uma transferência bilionária no valor de 117 milhões de libras esterlinas pela contratação de Morgan Rogers e logo em seguida assinou com o zagueiro do Crystal Palace, Maxence Lacroix.

Nos primeiros dias de agosto, a contratação de Danny Welbeck representou uma fuga da política habitual do clube nas transferências, focada em jogadores jovens, algo que se confirmou posteriormente com a chegada de Henderson.

O versátil e talentoso jogador argentino, o internacional Valentín Barco, reforça o poderio da equipe londrina ao chegar do Strasbourg, e o rol de novos jogadores se completa com as chegadas de Geovany Quenda, Marc Baleistra e Estêvão Emega.

A campanha de contratações lançada pelo Chelsea pode ajudar o novo treinador Alonso a tirar a equipe de sua situação decepcionante, tendo ocupado o décimo lugar na temporada passada, mas também deixará o time com um elenco inchado.

O jornal "Mirror" noticiou, citando o "The Athletic", que até 11 jogadores do Chelsea podem sair em definitivo antes do fechamento da janela de transferências, com a possibilidade de o valor arrecadado chegar a cerca de 500 milhões de libras esterlinas.

O Chelsea precisa se desfazer de alguns zagueiros após a contratação de Lacroix, já que Alonso declarou que prefere ter apenas "quatro ou cinco" zagueiros em seu elenco.

Trevoh Chalobah está próximo de se transferir para o Como por 31 milhões de libras esterlinas, mas não é o único zagueiro que pode deixar Stamford Bridge.

Diz-se que Axel Disasi, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao West Ham United, pode sair por 25 milhões de libras esterlinas, enquanto Benoît Badiashile é avaliado em 30 milhões de libras esterlinas. Além disso, o lateral Malo Gusto não é considerado titular e seu preço é estimado em 75 milhões de libras esterlinas.

No meio-campo, o nome de Enzo Fernández foi constantemente associado à saída do clube. No entanto, o Chelsea vai pedir 120 milhões de libras esterlinas por seu astro, que chegou vindo do Benfica por 106 milhões de libras esterlinas em janeiro de 2023.

Assim como Fernández e Gusto, o Chelsea valoriza as contribuições de Pedro Neto, mas diz-se que o ponta não está a salvo de uma saída, tendo o nome do internacional português sido associado a uma possível transferência no valor de 70 milhões de libras esterlinas por parte do Chelsea.

E no ataque, espera-se que a chegada de Welbeck ao Chelsea leve o clube a vender alguns atacantes.

Liam Delap é considerado um dos jogadores mais prováveis de sair após sua frustrante primeira temporada, mas o clube buscará, ainda assim, obter lucro sobre os 30 milhões de libras esterlinas que pagou ao Ipswich Town no verão passado.

Nicolas Jackson tem valor de 65 milhões de libras esterlinas e atraiu o interesse do Aston Villa depois de passar a temporada passada emprestado ao Bayern de Munique. Já o jovem atacante Marc Guiu tem preço de 25 milhões de libras esterlinas após ter participado de 13 partidas com o Chelsea na temporada passada.

Enquanto isso, diz-se que Emega, avaliado em 20 milhões de libras esterlinas segundo o site Transfermarkt, já enfrenta uma situação indefinida no clube após sua transferência do Strasbourg.

Da mesma forma, o Chelsea buscará vender em definitivo David Datro Fofana, avaliado em 3 milhões de libras esterlinas.

Com isso, o total de valores potenciais dos onze jogadores do Chelsea chega a 494 milhões de libras esterlinas, com a possibilidade de alguns jogadores saírem por quantias maiores.