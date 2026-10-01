Com 50 mil páginas: Real Madrid exige que o Barcelona seja destituído de seus títulos europeus

O caso Negreira ganhou um novo e surpreendente desdobramento, depois que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) reabriu o processo do Barcelona na sequência de uma movimentação oficial do Real Madrid, que enviou à entidade europeia um dossiê gigantesco com cerca de 50 mil páginas e milhares de documentos, provas e depoimentos, pedindo que o caso seja tratado e que sejam analisadas as consequências esportivas que dele possam decorrer.

De acordo com o que publicou o jornal "AS", a abertura do processo disciplinar tornou-se oficial, enquanto os documentos apresentados pelo clube merengue começaram a ser examinados pelo inspetor responsável pelo caso.

Segundo o "AS", o Real Madrid pediu que o Barcelona seja destituído dos títulos conquistados ao longo dos anos em que o clube catalão pagou valores a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha.

O período sob investigação vai de 2001 a 2018, anos em que, segundo aponta o "AS", o Barcelona pagou cerca de 8,4 milhões de euros a Negreira, enquanto a Uefa busca esclarecer a natureza desses pagamentos e seu objetivo, além de verificar se tiveram alguma influência nas competições.

O Real Madrid havia anunciado oficialmente, em junho passado, que apresentou uma notificação aos órgãos disciplinares da Uefa a respeito do caso Negreira, e o clube afirmou que o documento continha provas que, na sua avaliação, reforçam os indícios relativos a pagamentos de longa data do Barcelona a Negreira por meio de diferentes estruturas e empresas.

A Uefa anunciou nesta data que recebeu do Real Madrid uma "grande quantidade" de documentos relacionados à investigação em andamento sobre o Barcelona no caso Negreira, confirmando que os inspetores de ética e disciplina também obtiveram esses documentos para avaliá-los no âmbito da análise contínua do processo.

O "AS" esclarece que o novo passo significa que o caso avança para a fase de exame detalhado das provas, além da coleta de informações diretamente das partes envolvidas e da escuta de seus depoimentos, assim como da concessão ao Barcelona da oportunidade de apresentar suas defesas e observações sobre o processo.





O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, havia descrito o caso, após sua divulgação pública em 2023, como um dos mais graves que já viu no futebol, destacando na ocasião que o caso já havia prescrito do ponto de vista esportivo dentro da Espanha, mas não no que diz respeito à Uefa.