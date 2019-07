Com 5 gols e 5 assistências juntos, Arrascaeta e Gabriel são destaques em goleada do Flamengo

Uruguaio fez sua melhor atuação pelo Rubro-Negro, enquanto atacante assumiu a artilharia do Brasileirão

A atuação de praticamente todo o time do foi positiva no Maracanã, na manhã deste domingo, na goleada por 6 a 1 sobre o , em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas dois, especificamente, foram os principais destaques: De Arrascaeta e Gabriel.

Desde que chegou ao Flamengo, foi a melhor partida de do uruguaio pelo clube. Ele distribuiu duas assistências e fez ainda um hat-trick e participou do princípio da jogada e outro gol. Ou seja, o meia participou diretamente de todos os tentos do .

Aberto pelo lado esquerdo do ataque Rubro-Negro, Arrascaeta se mostrou mais à vontade e incomodou os marcadores. Questionado na zona mista se o jogo, de fato, foi o melhor no Mengão, o uruguaio reconheceu: "Foi um belíssimo jogo de todo o time, fui muito bem, com a possibilidade de assistência e gol, grato aos meus companheiros, a vitória é sempre mais importante. Acho que o sistema (de Jorge Jesus) dele vai me ajudar, ele quer sempre ficar com a bola, estar lá em cima".



(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Já Gabriel manteve as boas atuações que vinha tendo antes da parada da . O atacante balançou a rede duas vezes e deu outras duas assisências.

O camisa 9 assumiu a artilharia do Brasileirão, com sete gols marcados e mostrou mobilidade puxando os contra-ataques, trabalhando principalmente com Arrascaeta e explicou como funciona a dobradinha com o uruguaio.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

"Ele tem uma qualidade imensa, acho que não foi a toa que foi contratado com esse peso. A gente sabe que ele pode render muito para a gente, ele sabe que confiam muito nele. São jogadores de muita inteligência, Ribeiro, Diego, Arrascaeta. Se a gente não tiver ligado, não vamos entender eles, porque pensam muito rápido", disse.

"Então a gente tem que aproveitar esses jogadores, a gente que vem detrás também para poder criar chances de gol e eles também fazer gols", completou.