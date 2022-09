Com 40 nomes, seleção brasileira trabalha por corte para fechar lista de 26

Técnico amplia leque de opções e há expectativa por novidades nesta sexta-feira

Depois de algumas semanas de intenso processo de observação, a comissão técnica da seleção brasileira trabalha para anunciar, nesta sexta-feira (09), os 26 convocados para os amistosos diante de Tunísia e Gana, no final de setembro. Essas serão as últimas partidas antes da lista definitiva para a Copa do Mundo do Qatar.

O técnico Tite chegou a 40 nomes, que já foram enviados para a FIFA, obedecendo o prazo de 15 dias antes do início do período de treinos para os próximos jogos. Com boa parte do elenco já definido, a expectativa fica em cima daqueles que poderão ganhar uma oportunidade neste momento.

É o caso do atacante Pedro, do Flamengo, que vive grande fase no time Rubro-Negro. Auxiliares de Tite acompanharam "in loco" várias boas exibições do atacante, como os quatro gols diante do Tolima, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Maracanã e o golaço de bicicleta diante do Athlético-PR, na Copa do Brasil.

Outros dois nomes que entraram na roda de observações da seleção foram os dos zagueiros Bremer, da Juventus, e Ibañez, da Roma. Nenhum dos dois foi convocado por Tite anteriormente, mas com uma vaga entre os zagueiros em aberto, eles entraram na rota de observações assim como Nino, do Fluminense.

Por falar em Fluminense, o volante André entrou de vez no radar da comissão técnica. A chance de aparecer entre os convocados na sexta-feira é baixa, mas está no radar e Tite colheu muitas informações sobre o jogador nos últimos meses.

Quem também pode aparecer como uma "surpresa" nem tão surpresa assim é David Neres. O atacante tem bom início de temporada no Benfica e foi visto de perto pela equipe do técnico recentemente.

Desde o início da semana a comissão técnica trabalha para enxugar a lista dos 40 para 26 nomes, que serão divulgados na sexta-feira (09), na sede da CBF, a partir das 11h. A dificuldade para o corte é tanta, que a equipe de Tite só deve chegar no número final horas antes do anúncio.