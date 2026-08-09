O De Telegraaf fez neste domingo uma descoberta surpreendente. Clarence Seedorf se manifestou de forma negativa em uma coluna, em agosto de 2021, sobre a nomeação de Louis van Gaal para a seleção holandesa. O ex-astro do futebol agora trabalha como comissário de assuntos técnicos da KNVB, e o De Telegraaf vê em suas palavras de cinco anos atrás, no NRC uma possível razão por trás da recente e silenciosa rejeição a Van Gaal.

Seedorffoi descrito em sua coluna como "empresário, filantropo e palestrante convidado" e não tinha nenhum cargo na KNVB, muito menos poder de decisão sobre a nomeação de um novo técnico da seleção. Agora, isso é completamente diferente. Junto com a diretora-geral Marianne van Leeuwen e o diretor de futebol Nigel de Jong, Seedorf escolhe o sucessor de Ronald Koeman.

Van Gaal abriu recentemente a porta para um quarto período como técnico da seleção, mas não ouviu nada. "Mais do que isso, a KNVB, apesar da enorme importância de Van Gaal para o futebol holandês, nem sequer se deu ao trabalho de lhe dar um telefonema de rejeição, como se ouviu no sábado na festa de 75 anos de Van Gaal, em Noordwijk", escreve o De Telegraaf.

"Isso é incompreensível, mas, diante de uma coluna do atual comissário de assuntos técnicos da KNVB, Clarence Seedorf, no NRC de 6 de agosto de 2021, certamente não é inesperado." A coluna foi publicada dois dias após a terceira nomeação de Van Gaal como técnico da seleção da Holanda.

"Vou me expressar com respeito sobre a pessoa que um dia me lançou neste belo, mas bizarro, mundo do futebol, Louis van Gaal", escreveu Seedorf. "Ao aceitar o cargo de técnico da seleção pela terceira vez, ele claramente não preservou a própria honra. O terceiro lugar em 2014, portanto, não foi suficiente para ele, e eu respeito isso."

"Da KNVB saem tão poucas ideias novas. O medo acabou sendo o maior conselheiro nas escolhas dos dirigentes. Infelizmente, depois de trinta anos no futebol de alto nível, posso dizer com tranquilidade que o futebol é conservador demais. Mostrar coragem pode levar à derrota, mas repetir escolhas das quais não se vê nenhum progresso eu considero um problema que precisa ser resolvido."

"A KNVB tem um potencial inacreditável, mas aparentemente algo está travado em algum lugar. Onde é necessária renovação, sai algo antigo da cartola, e onde é necessária uma posição firme (…) Sob pressão, escolheu-se Van Gaal, com Danny Blind novamente ao lado dele, embora não muito tempo atrás ele não tenha tido bom desempenho com a Holanda nem como assistente nem como treinador principal."

O De Telegraaf conclui agora, com base nas palavras de Seedorf de cinco anos atrás: "Com a coluna de 6 de agosto de 2021 em mãos, uma escolha por Van Gaal afetaria a credibilidade de Seedorf. Com o que se sabe agora, isso parece ser uma explicação para sua escolha por Reiziger ou pelo coelho que ele, junto com Van Leeuwen e De Jong, tirar da cartola."

Valentijn Driessen já havia se manifestado duramente na sexta-feira, em sua coluna para o De Telegraaf sobre os "incompetentes da KNVB". "Dá para prever o inacreditável show de boas notícias de Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong e Clarence Seedorf quando eles apresentarem em breve o novo técnico da seleção holandesa."

"O cuidado passou à frente da velocidade, e com esse novo homem achamos que vamos realizar nossa ambição de nos tornarmos campeões europeus. Que incompetentes. É uma fachada para o mau funcionamento dos dois diretores da KNVB e do comissário de futebol."

"Quem não consegue fechar com um dos três candidatos holandeses de ponta, lógicos, capazes, aceitáveis e disponíveis, fracassa. Peter Bosz está tentando sobreviver a um início falso no PSV, Erik ten Hag está brincando de diretor técnico no FC Twente e Arne Slot está bancando o pop star em Ibiza."

"A estratégia da KNVB era deixar de lado, para o público externo, o período pós-Copa do Mundo. Assim, Bosz, com quem sequer houve contato apesar de seu contrato perto do fim com o PSV, foi descartado de antemão. Essa sabotagem deliberada manteve vivo o sonho molhado de Van Leeuwen, De Jong e Seedorf: nomear o técnico da seleção sub-21 da Holanda, Michael Reiziger, como sucessor de Koeman", afirmou Driessen. Seedorf e De Jong já conversaram longamente com Reiziger.