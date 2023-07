Columbus x New York Red Bulls ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (01), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Para um dos confrontos do primeiro horário deste sábado, o Columbus Crew de Ohio recebe o New York Red Bulls pela 20ª rodada da MLS, com pontapé inicial às 20h30 (de Brasília). O duelo, que acontece no estádio Lower.com Field terá transmissão ao vivo do streaming MLS League Pass, que pertence ao Apple TV.

As duas equipes pertencem à Conferência Leste da competição, mas vivem momentos bem diferentes no torneio até o momento: enquanto os donos da casa buscam atingir ao menos o pódio da tabela, assegurando atualmente a quinta posição (nove vitórias, quatro empates e seis derrotas), os visitantes correm por uma vaga na Série Final de classificação, que vai do primeiro ao nono lugar. A equipe nova iorquina está na 11ª colocação, com cinco vitórias, oito empates e seis derrotas.

Em seu último embate, o clube de Ohio venceu por 2 a 0 o Nashville FC, em jogo relativamente equilibrado, quando se trata de números de posse de bola, 52% a 48%, e chutes a gol, 5 a 4, por exemplo. O NY Red Bulls também saiu com a vitória no último compromisso, atropelando o Atlanta United por 4 a 0.

Prováveis escalações

Columbus: Schulte; Zawadzki, Moreira e Amundsen; Farsi, Matan, Nagbe e Yeboah; Zelarayan; Ramirez e Hernández. Técnico: Wilfried Nancy.

New York Red Bulls: Carlos; Harper, Reyes, Nealis e Duncan; Edelman e Cásseres; Yearwood e Luquinhas; Barlow e Elias Manoel. Técnico: Troy Lesesne.

Desfalques

Columbus

Sem desfalques confirmados.

New York Red Bulls

Sem desfalques confirmados.

Quando é?