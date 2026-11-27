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Colônia x Elversberg: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 28 de nov. de 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

O Colônia recebe o recém-promovido Elversberg no RheinEnergieSTADION para uma partida da Bundesliga em que os dois times precisam de pontos.

O Colônia impressionou recentemente. No empate por 1 a 1 com o Bayern de Munique, o time comandado por Rene Wagner conquistou um ponto em Munique, após Mikey Moore abrir o placar.

A atuação na Allianz Arena, porém, teve um lado amargo. Joel Schmied esteve envolvido na disputa de bola após a qual Harry Kane, do Bayern, ficou fora de ação por uma ruptura do ligamento da sindesmose.

O Elversberg chega após uma derrota. O time comandado por Vincent Wagner perdeu por 1 a 0 para o Freiburg fora de casa e venceu apenas um dos últimos cinco jogos pela Bundesliga e pela Copa da Alemanha.

Antes disso, o Elversberg havia mostrado, na vitória por 4 a 1 sobre o Mainz 05, que é capaz de marcar gols. Na classificação, o time está à frente do Colônia.

Confira a seguir como acompanhar a partida.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Colônia e Elversberg?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Colônia soma uma vitória, três empates e uma derrota. Mais recentemente, empatou por 1 a 1 com o Bayern de Munique; antes, perdeu por 2 a 1 para o Bayer Leverkusen. Na Copa da Alemanha, venceu o Union Berlin por 5 a 0. Ao todo, o time marcou oito gols e sofreu quatro.

O Elversberg soma uma vitória e quatro derrotas. Mais recentemente, perdeu por 1 a 0 para o Freiburg; antes, venceu o Mainz 05 por 4 a 1. Na Copa da Alemanha, foi eliminado após perder por 2 a 0 para o Darmstadt fora de casa.

Colônia x Elversberg: escalações

Colônia x Elversberg: fase dos times

Colônia x Elversberg: histórico de confrontos diretos

Colônia x Elversberg: classificação