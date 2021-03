Colônia x Borussia Dortmund: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Borussia Dortmund vai visitar o Colônia neste sábado (20), às 11h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo o OneFootball App. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

O Colônia vai brigando na parte debauxo da tabela. O time entra na rodada como 14º colocado, com apenas um ponto de vantagem em relação à zona de rebaixamento da Bundesliga.

James Horn, suspenso, e Sebastian Bornauw e Florian Kainz, lesionados, são as baixas para o confronto de sábado.

