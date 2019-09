Colón vence de virada e deixa o Atlético com pior sequência de derrotas oito anos

A equipe argentina bateu o Galo por 2 a 1 e larga em vantagem na briga por uma vaga na final da Copa Sul-Americana

O até abriu o placar contra o , em gol marcado por Chará, no primeiro tempo, no jogo de ida da semifinal da , partida que teve transmissão exclusiva do DAZN. Entretanto, os argentinos conseguiram a virada no finalzinho e saíram em vantagem: Morelo havia igualado no início da etapa derradeira, e Pulga Rodríguez garantiu o triunfo.

Embora precise somente de uma vitória simples, no encontro da próxima quinta (26), para avançar à decisão, o revés, inesperado pelo roteiro, marca o péssimo momento que vive o .

Considerando todas as competições, o Atlético soma quatro derrotas consecutivas – três no Brasileirão e a desta quinta. A última vez que o Galo somou tantos revezes consecutivos foi há oito temporadas, quando o time acumulou sete derrotas consecutivas (sequência que marcou a queda de Dorival Júnior e a chegada de Cuca).

Desta vez, contudo, o gol fora de casa ainda dá esperança de dias melhores: “A gente pode decidir em casa. Vai ser um jogo difícil, mas ainda está aberto”, disse ao DAZN o meia Chará.