Colômbia x Uruguai: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo em Barranquilla é válido pela terceira rodada das eliminatórias; veja como acompanhar pela TV e pela internet

Nesta sexta-feira (13), e se enfrentam no estádio Metropolitano Barranquilla, a partir das 17h30 (de Brasília), pela terceira rodada das . A partida não será transmitida para o . Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Colômbia x Uruguai DATA Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 LOCAL Metropolitano Barranquilla (COL) HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida não será transmitida para o Brasil. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após um empate e uma vitória nas rodadas iniciais, a Colômbia quer aproveitar o fator casa para somar mais três pontos nas eliminatórias. A seleção cafetera será liderada por James Rodriguez e tem Zapata e Muriel confirmados. No entanto, Falcao, machucado, desfalca a equipe.

Do outro lado, o Uruguai segue com as esperanças de gol em Luiz Suarez e Edinson Cavani. Na defesa, Gimenez está de volta e deve fazer dupla com Godin. O desfalque na equipe celeste se dá por Valverde, que sofreu uma fratura e ficará longe dos gramados por um período.

Escalação do Colômbia: Ospina; Orejuela, Sanchez, Murillo, Mojica; Lerma, Cuadrado, Barrios; Rodriguez, Zapata, Muriel.

Escalação do Uruguai: Campana; Cacares, Gimenez, Godin, Vina; Bentancur, Torreira; Nandez, De La Cruz, Rodriguez; Suarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Colômbia Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Colômbia 3 x 0 Eliminatórias 9 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Colômbia Eliminatórias 17 de novembro de 2020 18h (de Brasília) Colômbia x Brasil Eliminatórias 25 de março de 2021 A confirmar

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 4 x 2 Uruguai Eliminatórias 13 de outubro de 2020 Uruguai 2 x 1 Chile Eliminatórias 8 de outubro de 2020

