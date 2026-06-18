Colômbia x República Democrática do Congo – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - K Guadalajara Stadium

A partida entre Colômbia e República Democrática do Congo terá início no dia 24 de junho de 2026, às 02h00 GMT e às 22h00 EST (no dia 23 de junho de 2026).

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Colômbia x República Democrática do Congo: Contexto da partida

O próximo confronto em Jalisco tem enorme importância, já que ambas as seleções do Grupo K buscam dar continuidade às suas atuações contrastantes, mas bem-sucedidas, na primeira rodada. Após os resultados da primeira rodada, que abalaram a dinâmica inicial dos grupos — com a Colômbia afirmando seu domínio por meio de uma vitória contundente por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo, na Cidade do México, e a República Democrática do Congo reagindo heroicamente para conquistar um empate histórico por 1 a 1 contra a potência europeia Portugal, em Houston —, a margem para erros no Estádio de Guadalajara (Estadio Akron) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para Zapopan cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após essas intensas partidas de estreia ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo após um confronto de alta intensidade, no qual ocasionalmente trocaram a posse de bola com os estreantes da Ásia Central. Lorenzo contará com seus dinâmicos pontos-chave no ataque — ancorados pelo brilhantismo criativo de James Rodríguez e pela velocidade assustadora de Luis Díaz nas transições — para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desmontar uma defesa africana altamente resistente. Do outro lado está uma seleção da República Democrática do Congo, estruturalmente sólida e cheia de ânimo, comandada por Sébastien Desabre. Com um elenco repleto de jogadores com excelente preparo físico, os Leopardos possuem um esquema defensivo obstinado e um contra-ataque letal que frustrou com sucesso a equipe de Cristiano Ronaldo na primeira rodada.

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Como as duas seleções se saíram na primeira rodada?

Colômbia 3 x 1 Uzbequistão

A equipe de Néstor Lorenzo demonstrou sua superioridade em torneios no Estádio Azteca, superando uma reação animada no segundo tempo do Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo, para conquistar uma vitória convincente por 3 a 1. Os Cafeteros dominaram o ritmo inicial, quebrando o bloqueio baixo do Uzbequistão aos 40 minutos, quando o lateral-direito Daniel Muñoz, em sobreposição, calculou perfeitamente sua corrida para mandar um voleio de primeira, em pleno voo, que passou por Utkir Yusupov após um passe delicado de Jefferson Lerma.

O Uzbequistão se recusou a desistir após o intervalo, agitando momentaneamente a partida aos 60 minutos, quando Abbosbek Fayzullaev foi o mais rápido a reagir e cabeceou para o gol após um rebote. No entanto, o talento da Colômbia rapidamente se reafirmou apenas cinco minutos depois; Luis Díaz aproveitou uma jogada de transição para chutar rasteiro no canto e restabelecer a vantagem. Jaminton Campaz, que entrou no segundo tempo, selou os três pontos já nos acréscimos com uma bela cabeçada, consolidando a liderança da Colômbia no Grupo K.

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Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo

Os jogadores de Sébastien Desabre deram uma aula de resiliência estrutural no Houston Stadium, recuperando-se heroicamente de um revés inicial para garantir um empate histórico de 1 a 1 contra a seleção portuguesa, uma das potências europeias. Os Leopardos enfrentaram uma crise tática imediata quando João Neves colocou os portugueses na frente logo nos primeiros seis minutos.

Em vez de se desestabilizar, a RD Congo se fortaleceu sob o calor do Texas, utilizando sua linha defensiva compacta e impondo presença física para manter Cristiano Ronaldo e companhia à distância. Sua persistência disciplinada rendeu frutos enormes já nos acréscimos do primeiro tempo; Yoane Wissa rompeu a defesa portuguesa para marcar um gol de empate certeiro. A equipe de Desabre superou um segundo tempo intenso com organização impecável para garantir um ponto totalmente merecido, proporcionando uma base psicológica sólida antes da partida em Guadalajara.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Colômbia (Néstor Lorenzo): Integridade da defesa no meio-campo e gestão da contrapressão

Néstor Lorenzo não precisa abandonar o esquema ofensivo corajoso e de alto ritmo que permitiu aos Cafeteros derrotar o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia na fase de grupos. Os movimentos verticais, as rotações precisas pelas laterais e a excelência nas transições lideradas por Luis Díaz provaram que a Colômbia possui o poder ofensivo necessário para criar oportunidades reais no cenário mundial.

No entanto, Lorenzo precisa corrigir as falhas de concentração defensiva que, ocasionalmente, fizeram com que sua equipe perdesse completamente a disciplina estrutural, permitindo que os estreantes marcassem um gol no segundo tempo. Na estreia, a formação padrão 4-2-3-1 da Colômbia teve dificuldades, em alguns momentos, para gerenciar a cobertura defensiva quando laterais como Daniel Muñoz avançavam profundamente para o terço final do campo. Contra uma seleção da República Democrática do Congo baseada em um esquema físico imponente, perder a posse de bola de forma descuidada durante as transições será fatal.O principal ajuste de Lorenzo deve se concentrar em seu pivô no meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de Jefferson Lerma para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes diretos da seleção africana isolem seus zagueiros centrais.

República Democrática do Congo (Sébastien Desabre): Velocidade controlada na transição e sobrecargas ofensivas pelas laterais

Sébastien Desabre não precisa desmantelar completamente o esquema tático pragmático que permitiu à sua equipe absorver heroicamente a forte pressão e frustrar a potência europeia Portugal no empate em 1 a 1. A estrutura defensiva com cinco jogadores continua sendo um trunfo confiável e resistente para os Leopardos, mas a segunda rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola.

Diante do bloqueio alto e agressivo da Colômbia, manter-se totalmente na horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a linhas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Desabre deve se concentrar no seu “motor”, instruindo seu trio de meio-campistas a avançar a bola com muito mais velocidade vertical ao recuperar a posse. Quando a República Democrática do Congo avançar, deverá explorar agressivamente os corredores laterais deixados vagos pelos laterais colombianos que avançam. Utilizar as arrancadas explosivas e diretas dos dinâmicos laterais para esticar a linha defensiva da Colômbia será fundamental para desestruturar a formação adversária. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que o atacante Yoane Wissa possa explorar, evitando que o ataque fique completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre as equipes antes da 2ª rodada?

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Notícias da seleção da Colômbia

O principal desafio de Néstor Lorenzo antes da partida em Guadalajara é garantir a concentração defensiva de seu elenco, ao mesmo tempo em que gerencia a carga física de suas principais estrelas. Felizmente para os Cafeteros, eles saíram da vitória emocionante por 3 a 1 contra o Uzbequistão sem novas lesões ou preocupações com suspensões, deixando Lorenzo com o elenco completo à sua disposição.

A Colômbia se organizará em torno de seu flexível esquema 4-2-3-1. O goleiro Camilo Vargas manterá sua vaga entre os postes, buscando uma proteção muito superior da sua linha defensiva. Os zagueiros centrais Davinson Sánchez e Jhon Lucumí continuarão formando a dupla central para corrigir as falhas defensivas expostas na Cidade do México, ladeados pelo lateral-esquerdo Johan Mojica e pelo lateral-direito Daniel Muñoz, que garantiu seu lugar no time titular após marcar um sensacional gol de voleio na estreia. No meio-campo, Jefferson Lerma será o âncora ao lado de Gustavo Puerta para garantir estabilidade nas transições.

O ponto central indiscutível da ameaça ofensiva da Colômbia continua sendo sua linha criativa de elite. O maestro James Rodríguez está pronto para comandar as jogadas na posição de camisa 10, ladeado pela velocidade assustadora deLuis Díaz na ala esquerda e de Jhon Arias na direita. No ataque, Luis Suárez liderará a linha com confiança, embora o artilheiro do segundo tempo, Jaminton Campaz, e o atacante Jhon Durán estejam prontos para injetar energia nova saindo do banco.

Notícias da seleção da República Democrática do Congo

Sébastien Desabre enfrenta um quebra-cabeça muito mais complexo em termos de escalação e recuperação física ao preparar sua equipe para um desafio crucial de recuperação contra os líderes do grupo. O principal tema em torno dos Leopardos é lidar com o imenso desgaste físico causado pelo heróico empate em 1 a 1 contra Portugal, que exigiu um trabalho defensivo exaustivo e de alta intensidade sob o calor intenso do Texas.

A base estrutural da República Democrática do Congo girará em torno de um esquema 5-3-2 altamente disciplinado. Na defesa, o zagueiro Axel Tuanzebe será o âncora da linha central ao lado de Sikou Kapuadi e do capitão Chancel Mbemba — que precisará jogar com moderação e disciplina após ter recebido um cartão amarelo na primeira rodada. O lateral-esquerdo Arthur Masuaku, que deu a brilhante assistência para o gol de empate, e o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka precisarão equilibrar com precisão suas funções nas laterais para garantir que os velozes pontas da Colômbia não os peguem desprotegidos nas transições, enquanto o goleiro Lionel Mpasi busca uma cobertura rígida e contínua à sua frente.

A formação do meio-campo permanecerá intacta para lidar com a alta pressão de contra-ataque da Colômbia. O trio do meio-campo, formado por Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Ngal’ayel Mukau, terá a tarefa de acelerar o ritmo da posse de bola e proteger a defesa de cinco. No ataque, a linha de frente está pronta para uma atuação intensa; Yoane Wissa, autor do gol na primeira rodada, liderará os canais centrais ao lado do veterano Cédric Bakambu, proporcionando a faísca essencial na transição para o terço final do campo, necessária para punir a Colômbia nos contra-ataques.

Confrontos-chave entre Colômbia e RD Congo

Yoane Wissa x Davinson Sánchez

Depois de marcar o histórico gol de empate da RD Congo com uma finalização brilhante e serena na primeira rodada, Yoane Wissa continua sendo o ponto focal, cheio de energia e confiança, do ataque de Sébastien Desabre. Wissa atuou com perfeição no ataque para liderar a ofensiva dos Leopardos contra Portugal. Para desmontar a organização defensiva tecnicamente experiente da Colômbia, o papel de Wissa será fundamental; ele deve usar sua velocidade vertical explosiva e seu ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final do campo para que seu companheiro de ataque, Cédric Bakambu, possa explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro Davinson Sánchez, o âncora defensivo indiscutível da linha de defesa de Néstor Lorenzo. Sánchez comandou o bloco central durante a estreia da Colômbia contra o Uzbequistão. Embora a estrutura defensiva da Colômbia tenha se mantido notavelmente sólida para garantir a vitória por 3 a 1, ela foi ocasionalmente pressionada no final da partida por jogadas diretas de transição. Sánchez deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais, garantindo que use seu posicionamento de elite para neutralizar as investidas centrais precisas de Wissa e impedir que a República Democrática do Congo ganhe impulso nas transições iniciais.

James Rodríguez x Samuel Moutoussamy

Verdadeiro coração e motor criativo de classe mundial da seleção colombiana, o capitão James Rodríguez tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para os Cafeteros. James atuou no centro do meio-campo ofensivo contra o Uzbequistão, buscando contornar a forte pressão e dar impulso à criatividade no meio-campo. Contra a República Democrática do Congo, seu objetivo principal será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas pelas laterais dos alas Luis Díaz e Jhon Arias. Se James tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo excepcional desequilibrará facilmente o bloco defensivo da República Democrática do Congo.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque do meio-campo da República Democrática do Congo, Samuel Moutoussamy. Moutoussamy foi o pilar do meio-campo na primeira rodada, oferecendo proteção tática vital durante o disputadíssimo empate em 1 a 1 com Portugal. No entanto, seu trabalho defensivo sem a posse de bola será submetido ao teste definitivo no Estádio de Guadalajara. Moutoussamy precisa administrar seu posicionamento de forma agressiva para comprimir o espaço central, pressionar as jogadas de construção profundas de James e proteger sua linha defensiva de cinco jogadores, a fim de garantir que a Colômbia não domine completamente o terço central do campo e não encurrale a República Democrática do Congo em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo K?

Após a rodada de estreia, o Grupo K apresentou uma separação imediata e clara. A Colômbia ocupa a liderança com três pontos e saldo de gols de +2, após uma execução precisa que derrotou o Uzbequistão, estreante na Copa do Mundo, por 3 a 1. A RD Congo e Portugal vêm logo atrás, empatados em segundo lugar com um ponto cada e saldo de gols idêntico de 0, após um empate acirrado por 1 a 1 em Houston.

Isso deixa o Uzbequistão na lanterna da tabela, com zero ponto. Esta partida da 2ª rodada, no Estádio de Guadalajara, serve como um ponto de virada matemático absoluto tanto para a Colômbia quanto para a RD Congo, que lutam para definir seus cenários de classificação rumo à rodada final de partidas.

Se a Colômbia vencer

Uma segunda vitória consecutiva da equipe de Néstor Lorenzo catapultaria os Cafeteros para seis pontos, colocando-os à beira da classificação automática para as oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Portugal e Uzbequistão em Guadalajara, uma vitória poderia garantir oficialmente à Colômbia uma colocação entre os dois primeiros com uma rodada de antecedência. Fundamentalmente, isso lhes daria uma vantagem psicológica e matemática inestimável antes da decisiva última rodada contra Portugal, enquanto deixaria a República Democrática do Congo com apenas um ponto e forçaria os “Leopardos” a uma partida decisiva contra o Uzbequistão na fase de grupos.

Se a RD Congo vencer

Caso os jogadores de Sébastien Desabre garantam os três pontos, isso abalaria completamente a hierarquia do grupo e colocaria a nação africana na liderança na disputa pela classificação para a fase eliminatória. Chegar a quatro pontos permitiria à RD Congo ultrapassar a Colômbia na classificação, colocando-a no controle total de seu destino antes de um confronto decisivo da última rodada contra o Uzbequistão. Por outro lado, esse cenário deixaria a Colômbia presa nos três pontos, interrompendo seu ímpeto inicial e empurrando-a para um confronto final de grupo sob pressão máxima contra a poderosa seleção de Portugal, onde garantir um resultado se tornaria imprescindível.

O cenário de empate

Outro empate para a RD Congo a manteria invicta com dois pontos, enquanto a Colômbia permaneceria no topo da tabela com quatro pontos antes da 3ª rodada. Embora um empate evite um risco imediato e mantenha ambas as seleções na disputa direta pela classificação, ele estreita drasticamente as margens de classificação em todo o grupo. Nessa situação, a Colômbia entraria em sua última partida sabendo que um ponto contra Portugal garante a classificação automática, enquanto a RD Congo enfrentaria um cenário em que a vitória é obrigatória contra o Uzbequistão para evitar ser vítima de complexos critérios de desempate pelo terceiro lugar.

Notícias das seleções e escalações

A seleção da Colômbia é comandada por Néstor Lorenzo, embora não haja, no momento, informações confirmadas sobre lesões ou suspensões para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada. Novas informações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre, também ainda não confirmou as novidades sobre o elenco para esta partida. Não foram registradas lesões nem suspensões, e não há previsão de escalação inicial disponível neste momento. Espera-se que mais detalhes sejam confirmados nos dias que antecedem a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Colômbia venceu três de suas últimas cinco partidas, não empatou nenhuma e perdeu duas. Sua última partida foi uma vitória por 2 a 0 sobre a Jordânia em 7 de junho, e a equipe também derrotou a Costa Rica por 3 a 1 no início de junho. As duas derrotas foram contra a França, que venceu por 3 a 1 em março, e a Croácia, que venceu por 2 a 1. Nessas cinco partidas, a Colômbia marcou 10 gols e sofreu sete. As vitórias consecutivas em junho sugerem que a equipe está encontrando a boa forma no momento certo.

A República Democrática do Congo conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Chile, em 9 de junho, e a equipe também perdeu por 1 a 0 para a Argélia na Copa Africana das Nações, em janeiro. Do lado positivo, a equipe venceu a Jamaica por 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo e as Bermudas por 2 a 0 em um amistoso, além de ter empatado em 0 a 0 com a Dinamarca em junho. A equipe marcou cinco gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a Colômbia e a República Democrática do Congo no conjunto de dados atual. Este será o primeiro encontro entre as duas seleções na Copa do Mundo.

Classificação



