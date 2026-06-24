Copa do Mundo - K Miami Stadium

A partida entre Colômbia e Portugal terá início no dia 27 de junho de 2026, às 19h30 (EST) e às 23h30 (GMT).

Contexto da partida

A Colômbia lidera o Grupo K e sabe que, se não perder esta partida, garantirá a liderança do grupo e terá, em teoria, um confronto mais fácil nas oitavas de final. Portugal precisa vencer para conquistar a liderança do grupo.

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A trajetória da Colômbia e de Portugal na Copa do Mundo até agora

A Colômbia mostrou-se convincente na vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão e na vitória por 1 a 0 sobre a seleção da República Democrática do Congo, que se mostrou defensivamente sólida. O lateral-direito do Crystal Palace, Daniel Muñoz, marcou dois gols na competição. A dupla de zagueiros centrais Davinson Sánchez e Jhon Lucumi parece formar uma unidade sólida, enquanto o meio-campo conta com a dedicação de Jefferson Lerma, companheiro de clube de Muñoz, e do jovem astro do Racing de Santander, Gustavo Puerta. O trio de ataque formado por James Rodríguez, Luis Suárez, do Sporting de Lisboa, e o efervescente Luis Díaz, do Bayern de Munique, vai causar muitos problemas para Portugal.

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A seleção portuguesa demorou a engatar, estreando-se no torneio com um empate em 1 a 1 contra uma equipe bem organizada da República Democrática do Congo. No entanto, a equipe se soltou contra o Uzbequistão, vencendo por 5 a 0, com Cristiano Ronaldo marcando dois gols. Assim como a Colômbia, Portugal representa uma ameaça constante pelas laterais. João Cancelo deu a assistência para o primeiro gol de Ronaldo contra os uzbeques, e a estrela do PSG, Nuno Mendes, marcou em cobrança direta de falta. No meio-campo, a equipe tem uma abundância de talentos, com a dupla do PSG, João Neves e Vitinha, no centro do campo, e Bruno Fernandes atuando como camisa 10. A vaga de Pedro Neto pode estar em risco, e Rafa Leão pode ser o beneficiado após sua participação decisiva com um gol na segunda rodada. Bernardo Silva também deve voltar ao time titular.

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Prováveis escalações

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

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Convocação de 26 jogadores da Colômbia

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional)

Defensores: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Meio-campistas: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Atacantes: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern de Munique), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar).

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Convocação de 26 jogadores de Portugal

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Meio-campistas: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Notícias das equipes e escalações

A Colômbia é comandada por Néstor Lorenzo, embora não haja informações disponíveis no momento sobre a provável escalação, lesões ou suspensões para esta partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, também não tem escalação confirmada, nem informações sobre lesões ou suspensões divulgadas até o momento. Atualizações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis antes da partida em Miami.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

A Colômbia chega com excelente desempenho recente, tendo vencido três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão na fase de grupos da Copa do Mundo, em 18 de junho, além de vitórias em amistosos contra a Jordânia (2 a 0) e a Costa Rica (3 a 1). Suas únicas derrotas nessa sequência foram contra a França (3 a 1) e a Croácia (2 a 1) em amistosos disputados em março. A Colômbia marcou nove gols nessas cinco partidas, enquanto sofreu seis.

O histórico recente de Portugal mostra um empate e três vitórias nas últimas quatro partidas disputadas, embora o empate na estreia da Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, em 17 de junho, tenha lançado uma sombra sobre uma sequência pré-torneio que, de resto, foi sólida. A equipe de Martínez venceu a Nigéria por 2 a 1 e o Chile por 2 a 1 em amistosos consecutivos em junho, além de ter conquistado uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra os EUA em março. Em sua outra partida de março, empatou em 0 a 0 com o México. Portugal marcou seis gols em suas últimas cinco partidas, enquanto sofreu quatro.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre Colômbia e Portugal no conjunto de dados fornecido. Os registros oficiais serão atualizados antes do início da partida.

Classificação

No Grupo K, a Colômbia ocupa atualmente a primeira posição, enquanto Portugal está em terceiro, o que significa que ambas as seleções têm motivos claros para vencer esta última partida da fase de grupos.