Colômbia x Paraguai: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Seleções entram em campo neste domingo (23), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América

Pela terceira rodada do Grupo B da , a , já classificada, enfrenta o neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Colômbia x Paraguai DATA Domingo, 23 de junho LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo não terá transmissão ao vivo. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

COLÔMBIA

Primeira classificada às quartas de final da Copa América, a Colômbia entra em campo apenas para cumprir tabela na última rodada da fases de grupos.

Após a surpreendente vitória sobre a Argenina por 2 a 0 na estreia, a seleção venceu o Qatar por 1 a 0 e é líder disparada do Grupo B.

Provável escalação: Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Mina e Tesillo; Barrios, Uribe e Cuadrado; James Rodríguez, Duván Zapata e Roger Martínez

PARAGUAI

Vice-líder, com dois pontos, o Paraguai deixou a na lanterna do Grupo B após o empate em 1 a 1 no Mineirão.

Agora, buscam a classificação diante dos colombianos, que entrarão em campo classificados para a próxima fase.

Gatito Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Alonso e Arzamendia; Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Almirón e Matías Rojas; Santander e Derlis González