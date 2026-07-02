Colômbia x Gana – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Colômbia x Gana: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

A partida entre Colômbia e Gana terá início no dia 4 de julho de 2026, às 01h30 GMT e às 20h30 EST (3 de julho).

Getty images

Gigantes sul-americanos enfrentam azarões africanos históricos em Kansas City

A reta final das oitavas de final traz um confronto intercontinental muito aguardado no Kansas City Stadium. Néstor Lorenzo comanda uma seleção colombiana fluida e confiante, que chega à fase eliminatória com grande impulso, determinada a transformar sua superioridade técnica em uma longa trajetória no torneio.

Eles enfrentam uma resistente seleção de Gana, que alcançou um marco histórico simplesmente ao passar da fase de grupos pela primeira vez na era moderna. Embora a Colômbia entre na partida como clara favorita, a natureza imprevisível do futebol em torneios de eliminação simples significa que as Estrelas Negras buscarão executar um plano defensivo perfeito e causar uma zebra monumental.

Como os “Los Cafeteros” e as “Black Stars” chegaram até aqui

A Colômbia teve uma campanha excepcional na fase de grupos, terminando na liderança do Grupo K com sete pontos. Os jogadores de Lorenzo demonstraram impressionante maturidade tática, garantindo vitórias contundentes sobre o Uzbequistão e a República Democrática do Congo antes de empatarem em 0 a 0 com a poderosa seleção de Portugal, em uma partida de alto nível técnico. Tendo sofrido apenas um gol nas três partidas da fase de grupos, os sul-americanos provaram que sua solidez defensiva está à altura de seu temível poderio ofensivo.

Gana percorreu um caminho turbulento no Grupo L para avançar como uma das melhores terceiras colocadas do torneio, terminando com quatro pontos. A equipe demonstrou enorme resiliência ao garantir um empate disputado contra a Inglaterra, co-anfitriã do torneio, e derrotou o Panamá por 1 a 0 em uma vitória crucial, se recuperando bem de um revés anterior contra a Croácia.

Leia mais: Como assistir e fazer a transmissão ao vivo da Copa do Mundo da FIFA 2026

Jogadores em plena forma e maestros veteranos para dar estabilidade às formações

A preparação tática para esta partida das oitavas de final se beneficia de situações relativamente estabilizadas no elenco de ambas as equipes. A Colômbia não registrou novas preocupações com lesões ou suspensões. O atacante Luis Suárez superou uma pequena dúvida física que o limitou a uma participação como reserva contra Portugal e está em plena forma para retornar à escalação titular. Lorenzo contará fortemente com a visão atemporal do capitão James Rodríguez, de 34 anos, para abrir espaços para os passes.

Getty Images

A equipe médica de Gana conseguiu controlar com sucesso um susto relacionado à lesão do meio-campista do Manchester City, Antoine Semenyo, que deve ser titular após superar um problema no tornozelo. As Estrelas Negras contarão fortemente com a vasta experiência internacional do meio-campista Thomas Partey e do experiente atacante Jordan Ayew para fortalecer seu eixo central contra a pressão da Colômbia.

Sobrecargas pela ala direita x blocos centrais disciplinados definirão o rumo da partida

O principal campo de batalha tático se concentrará em como Gana lidará com as rotações fluidas da Colômbia pelas laterais. A Colômbia gosta de criar sobrecargas agressivas pela lateral direita, onde o lateral-ataque Daniel Muñoz, que já marcou duas vezes no torneio, se articula de forma criativa com os jogadores que avançam pelas laterais para esticar o bloco defensivo adversário.

O plano de Gana dependerá fortemente de um bloco central organizado e do combate à rotação técnica da Colômbia no meio-campo. O confronto crucial entre Richard Ríos e Thomas Partey no meio-campo central ditará o ritmo da partida. Se Partey conseguir atrapalhar a distribuição de Ríos para o ataque, Gana poderá limitar os passes que chegam ao perigoso ponta Luis Díaz.

Getty Images

Leia mais: Como conseguir ingressos para Colômbia x Gana: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, vendas de última hora e muito mais

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Colômbia deve manter uma paciência incrível ao testar as linhas defensivas de Gana, evitando avançar com muitos jogadores para se proteger contra contra-ataques verticais rápidos.

Gana enfrenta o maior desafio defensivo de não sofrer gols contra um ataque multifacetado. O sucesso depende inteiramente de sua zaga manter uma comunicação perfeita para lidar com as sobreposições de Muñoz e os movimentos de deslocamento de Rodríguez.

Provável escalação da Colômbia contra Gana

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Provável escalação de Gana contra os EUA

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

Leia mais: Como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 em 4K Ultra HD

Seleção da Colômbia com 26 jogadores

Goleiros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Defensores: Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Meio-campistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Atacantes: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Seleção de Gana com 26 jogadores

Goleiros: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Defensores: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Meio-campistas: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Atacantes: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Notícias e escalações

A Colômbia é comandada por Nestor Lorenzo, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões antes desta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico de Gana, Carlos Queiroz, também não tem nenhuma notícia confirmada sobre lesões ou suspensões neste momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada. Esperam-se mais atualizações sobre o elenco na reta final para a partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Colômbia chega a esta partida em excelente fase, com um histórico de V-V-V-E-V nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi um empate em 0 a 0 com Portugal em 27 de junho, resultado que garantiu a liderança do Grupo K. Antes disso, venceu a República Democrática do Congo por 1 a 0 e derrotou o Uzbequistão por 3 a 1 em sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo. A Colômbia também venceu os dois amistosos pré-torneio, derrotando a Jordânia por 2 a 0 e a Costa Rica por 3 a 1. Nesses cinco jogos, a Colômbia marcou seis gols e não sofreu nenhum.

Os últimos cinco resultados de Gana foram V-E-D-E-D. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Croácia em 27 de junho, o que encerrou sua sequência invicta no torneio. Antes disso, empatou em 0 a 0 com a Inglaterra e estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Panamá. Nos amistosos, Gana empatou em 1 a 1 com o País de Gales e perdeu por 2 a 0 para o México. Gana marcou três gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Colômbia e Gana. Este confronto representa um raro encontro intercontinental entre as duas nações em um grande torneio.

Classificação

A Colômbia terminou em primeiro lugar no Grupo K. Gana avançou do Grupo L na terceira colocação.