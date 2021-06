Colômbia x Equador: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes estreiam na Copa América de 2021 neste domingo (13); saiba como acompanhar o jogo ao vivo e na internet

Pela primeira rodada do Grupo B da Copa América de 2021, o mesmo chaveamento da seleção brasileira, Colômbia e Equador se enfrentam neste domingo (13), às 21h (de Brasília - 20h no horário local), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Fox Sports, na TV fechada. Aqui na Goal, você pode acompanhar os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Colômbia x Equador DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Jesús Hil Manzano (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Assistente VAR: Fancundo Tello (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



A Colômbia é candidata a surpreender na competição / Foto: Saque de Meta

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

COLÔMBIA

Sem James Rodríguez, a seleção colombiana chega ao Brasil empolgada e animada após a boa recuperação e o empate por 2 a 2 com a Argentina na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O meio de campo deve ser formado pelo trio Cuadrado, Cuellar e Uribe. Miguel Borja, que pode retornar ao Palmeiras, deve começar no banco de reservas.

Provável escalação da Colômbia: Ospina; Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Uribe, Cuellar, Diaz; Zapata, Muriel.

EQUADOR

Antes das últimas duas rodadas das Elimintórias, o Equador vinha de boa campanha. No entanto, o time do são paulino Robert Arboleda perdeu para o Brasil e o Peru. Embora siga em terceiro na tabela, começa a Copa América com um pé atrás. Gonzalo Plata, que marcou um gol contra os peruanos, espera ganhar uma chance no time titular, mas a tendência é que ele seja reserva.

Provável escalação do Equador: Dominguez; Perlaza, Arboleda, Arreaga, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Carabali; Estrada, Valencia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 0 x 3 Colômbia Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 3 de junho de 2021 Colômbia 2 x 2 Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colômbia x Venezuela Copa América 17 de junho de 2021 18h (de Brasília) Colômbia x Peru Copa América 20 de junho de 2021 21h (de Brasília)

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 0 Equador Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 4 de junho de 2021 Equador 1 x 2 Peru Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 8 de junho de 2021

Próximas partidas