Chile x Venezuela: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Partida acontece neste domingo (24), pela disputa do quinto lugar da Copa América feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Chile e Venezuela disputam o quinto lugar da Copa América feminina neste domingo (24), em Armênia, a partir das 21h (de Brasília). A partida não será transmitida para o Brasil.

Na primeira fase, as chilenas terminaram na terceira posição do Grupo A, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

Do outro lado, a Venezuela ficou em terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas).

O quinto lugar garante vaga no Pan-Americano e na repescagem da Copa do Mundo feminina, mas como a seleção do Chile, país-sede, o colocado na posição seguinte - a Venezuela - é quem fica com a vaga - como se o G-5 virasse G-6.

Prováveis escalações

Possível escalação da Venezuela: Cáceres, Gutiérrez, Herrera, Peraza, Romero, Sequera, O'Neill, Garrido, Vargas, Castellanos e Altuve.

Possível escalação da Chile: Enler, Balmaceda, Lopez, Saez, Toro, Lopez, Araya, Lara, Zamora, Acuña e Grez.

Desfalques da partida

Venezuela:

sem desfalques confirmados.

Chile:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Chile x Venezuela DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Estádio Centenário de Armênia - COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chile

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 5 x 0 Bolívia Copa América feminina 17 de julho de 2022 Colômbia 4 x 0 Chile Copa América feminina 21 de julho de 2022

Venezuela

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 4 Brasil Copa América feminina 18 de julho de 2022 Venezuela 0 x 1 Argentina Copa América feminina 21 de julho de 2022

