Colômbia x Chile: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Visando a semifinal, seleções entram em campo nesta sexta-feira (28), às 20h (de Brasília)

Promessa de jogão! e decidem vaga para a semifinal da Copa América nesta sexta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Arena do . O classificado vai enfrentar o vencedor do duelo entre x , que entram em campo no sábado (29).

Veja informações da partida!

JOGO Colômbia x Chile DATA Sexta-feira, 28 de junho LOCAL Arena - HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

COLÔMBIA

Líder do Grupo B, a Colômbia é a única seleção com 100% de aproveitamento na . A equipe do técnico português Carlos Queiroz, vem se destacando sem grande alardes.

Recentemente, somando partidas oficiais e amistosas, nos últimos 10 jogos foram 8 resultados positivos, sendo cinco seguidas, um empate e uma derrota.

Provável escalação: Ospina; Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado e James Rodríguez; Roger Martínez e Duván Zapata

CHILE

Atual bicampeão da Copa América, o Chile é classificado como zebra na reta final.

Para o duelo, o técnico Reinaldo Rueda deve promover o retorno de Vidal, além dos laterais Isla e Beausejour, poupados na derrota para o Uruguai por 1 a 0.

Arias, Isla, Medel, Maripan e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal; Fuenzalida, Vargas e Sanchéz