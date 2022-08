Colômbia x Brasil: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final do Mundial feminino sub-20

Partida acontece neste sábado (20), pelas quartas de final do Mundial feminino sub-20; veja como acompanhar na TV

Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (20), no Estádio Nacional da Costa Rica, a partir das 23h (de Brasília), pela quarta rodada do Mundial feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do serviço de streaming FIFA +.

A seleção brasileira encerrou na vice-liderança do Grupo A do Mundial, com sete pontos. Até o momento, empatou com a Espanha sem gols na primeira roda, e venceu a Austrália e Costa Rica nos jogos seguintes.

Do outro lado, a Colômbia terminou na liderança do Grupo B, com cinco pontos. Depois de vencer a Alemanha por 1 a 0, as colombianas empataram com o México e e Nova Zelândia.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil sub-20: Barbieri; Bruninha, Lauren, T.K. dos Santos, Ana Clara; Luany Vitória, Vitória Yaya, Cris, Maria Eduarda; Priscila Flor, Rafa Levis.

Possível escalação da Colômbia sub-20: Alzaté; Zapata, Caicedo, Barón; Minota; Reyes, Serna Flórez, Zanger; Ramírez, G. Robledo, Linda Caicedo.

Desfalques da partida

Brasil:

Sem desfalques confirmados

Colômbia:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Colômbia x Brasil DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Es tádio Nacional de Costa Rica - San José, Costa Rica HORÁRIO 23h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 0 Austrália Mundial sub-20 13 de agosto de 2022 Brasil 5 x 0 Costa Rica Mundial sub-20 17 de agosto de 2022

Próximas partidas

Colômbia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA México 0 x 0 Colômbia Mundial sub-20 14 de agosto de 2022 Colômbia 2 x 2 Nova Zelândia Mundial sub-20 17 de agosto de 2022

