Colômbia x Argentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa América feminina

Partida acontece nesta segunda-feira (25), pela semifinal da Copa América; veja como acompanhar na TV

Colômbia e Argentina se enfrentam nesta segunda-feira (25), no Estádio Alfonso López, a partir das 21h (de Brasília), pela semifinal da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A Colômbia chega na semifinal depois de vencer o Chile por 4 a 0, o que garantiu com segurança o segundo lugar do Grupo A. Ao lado do Brasil, é o único time da competição que está invicto até agora.

Do outro lado, a A Argentina garantiu uma vitória apertada sobre a Venezuela, para garantir sua vaga nas semifinais. A vitória significou que eles terminaram em segundo em seu grupo, atrás do atual campeão Brasil.

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras.

Prováveis escalações

Possível escalação da Argentina: Vanina Correa (GK); Marina Delgado, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Romina Nunez; Vanesa Santana, Miriam Mayorga; Mariana Larroquette, Florencia Bonsegundo, Yamila Rodriguez; Sola Jaimes.

Possível escalação da Colômbia: Catalina Pérez (GK), Daniela Arias, Manuela Vanegas, Monica Ramos, Jorelyn Carabali, Lorena Bedoya, Liana Salazar, Diana Ospina, Leicy Santos, Linda Caecado, Catalina Usme.

Desfalques da partida

Argentina:

sem desfalques confirmados.

Colômbia:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Colômbia x Argentina DATA Segunda-feira, 25 de julho de 2022 LOCAL Estádio Alfonso López - Bucaramanga, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Colômbia

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 1 x 2 Colômbia Copa América feminina 17 de julho de 2022 Colômbia 4 x 0 Chile Copa América feminina 20 de julho de 2022

Argentina

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 5 x 0 Uruguai Copa América feminina 15 de julho de 2022 Venezuela 0 x 1 Argentina Copa América feminina 21 de julho de 2022

