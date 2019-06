Colômbia demonstrou ser um time em construção e que necessita de ajustes

Eliminação não pode apagar o projeto que Carlos Queiroz mostrou, mas mudanças podem ser propostas

A partida contra o pelas quartas de final da revelou várias falhas que, devido à boa campanha da primeira fase, estiveram escondidas na atuação da equipe de Carlos Queiroz.

As mudanças não deram certo e a pressão alta que funcionou durante os primeiros 15 minutos, foi completamente perdida quando o Chile avançou as linhas e descobriu que poderia causar estragos pelos lados, principalmente com cuadrado e Medina.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

A defesa, que tinha sifo a mais forte do torneio, oscilou em cada bola infiltrada. O meio-campo foi impotente mais por falta de parcerias efetivas do que por volume de ataque. Falcao García ficou solitário lá na frente e participou pouco do jogo.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

James ficou frustrado, procurando por algum gênio que acompanhasse seu raciocínio, no entanto, voltou a se deparar com um Cuadrato displicente e distante.

Apesar de tudo, devemos resgatar principalmente a base do trabalho e amudança positiva que se viu no início do processo de Carlos Queiroz que, embora tenha falhado no planejamento e nas mudanças contra o Chile, começa a tomar as rédeas de um time que pode seguir cultivando vitórias e conquistas, contanto que possa ver e entender seus erros, tanto funcionalmente quanto nos jogadores que convoca, que parecem não funcionar mais.

A classificação dramática do para a semifinal no Mineirão, em cima do , foi tema do episódio 7 do Golaço, o podcast da Goal (ouça abaixo).