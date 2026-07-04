Colômbia avança para as oitavas de final da Copa do Mundo graças a uma vitória por uma diferença mínima sobre um Gana impotente

A Colômbia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar Gana. A equipe do técnico Néstor Lorenzo venceu por 1 a 0 em Kansas City, graças a um gol no início da partida marcado por Jhon Arias. A Colômbia enfrentará a Suíça nas oitavas de final. O vencedor desse confronto enfrentará o Egito ou a Argentina nas quartas de final.

Infelizmente, o início da partida foi marcado por lesões. Primeiro, Jhon Córdoba teve que sair de campo devido a dores na virilha; Luis Suárez foi seu substituto. Pelo Gana, Marvin Senaya sofreu uma lesão muscular. Alidu Seidu entrou em seu lugar.

Cerca de um minuto depois de Arias receber, com razão, um cartão amarelo por uma entrada violenta no calcanhar de Iñaki Williams, o atacante do Palmeiras abriu o placar. Um cruzamento preciso do substituto Suárez foi desviado para o gol por Arias. O goleiro Lawrence Ati Zigi não teve chance: 1 a 0.

Um duro golpe para Gana, que se mostrou impotente no ataque e até escapou rapidamente de um segundo gol, não fosse o fato de Luis Díaz ter chutado para fora em uma posição promissora. Pouco depois, Gana finalmente se fez valer, mas Williams não teve precisão suficiente na finalização.

Pouco antes e depois do intervalo, Gana teve uma fase razoável. As Estrelas Negras pareceram ameaçadoras por um momento, principalmente com Thomas Partey e Antoine Semenyo, mas as maiores chances continuaram sendo da Colômbia. Díaz, por exemplo, pensou em fazer o 2 a 0, mas estava em posição de impedimento.

A Colômbia continuou sendo a equipe com as melhores oportunidades. Díaz, em especial, deveria ter aproveitado muito melhor sua chance, criada por um belo passe de Gustavo Puerta. O craque do ataque, porém, chutou direto para Ati Zigi.

Como o ex-jogador do Ajax Davinson Sánchez também não conseguiu marcar o 2 a 0 com sua cabeçada, que Ati Zigi conseguiu desviar com a mão, Gana permaneceu na disputa até o último momento. No entanto, as chances necessárias não surgiram mais, e assim a seleção comandada pelo técnico Carlos Queiroz volta para casa.