Colo-Colo x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana; veja como acompanhar na TV

Colo-Colo e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (28), em Santiago, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo E, com 12 pontos (três vitórias e três empates), o Colorado busca emplacar a segundo vitória consecutiva na temporada após a vitória sobre o Coritiba por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão.

📝 Nossa lista de inscritos para as oitavas de final da @Sudamericana. #ColoradoJogaJunto pic.twitter.com/zbuzA6cEXP — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 27, 2022

Para o confronto fora de casa, o Inter ganhou um desfalque de última hora. O capitão Taison, com sintomas gripais não viajou com a delegação para o Chile. Wanderson e Bustos, lesionados, também estão fora.

Por outro lado, Pedro Henrique, recuperado do inchaço no tornozelo direito, retorna, assim como Renê e Alan Patrick.

Já o Colo-Colo, que ficou em terceiro lugar do Grupo F da Libertadores, com sete pontos (duas vitórias, um empate e três derrotas), avançou de forma direta às oitavas da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Possível escalação do Colo-Colo: Cortés; Rojas, Falcón, Zaldivia e Suazo; Fuentes e Pávez; Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Mercado (Heitor), Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão (David).

Desfalques da partida

Internacional:

Taison: sintomas gripais.

Wanderson e Bustos: lesionados.

Colo-Colo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Colo-Colo x Internacional DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 3 Botafogo Brasileiro 19 de junho de 2022 Internacional 3 x 0 Coritiba Brasileiro 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Internacional Brasileiro 2 de julho de 2022 19h (de Brasília) Internacional x Colo-Colo Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Colo-Colo

JOGO CAMPEONATO DATA Colo-Colo 0 x 0 Temuco Copa Chile 18 de junho de 2022 Temuco 1 x 5 Colo-Colo Copa Chile 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Colo-Colo Campeonato Chile 1 de julho de 2022 19h (de Brasília) Internacional x Colo-Colo Copa Sul-Americana 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

