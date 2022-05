Colo-Colo x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (25) para Colo-Colo x Fortaleza, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano. Na primeira rodada, o Colo-Colo venceu o Leão por 2 a 1 na Arena Castelão.

As equipes entram em campo na briga pela classificação às oitavas de final. O invicto River Plate, com 13 pontos, já está classificado, enquanto a segunda vaga ficará com uma das duas equipes, que estão empatadas com sete pontos cada. Empate ou vitória classificam o Fortaleza.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio Monumental David Arellano, o Fortaleza não poderá contar com Benevenuto e Matheus Vargas, enquanto Tinga e Titi são tratados como dúvidas.

''É histórico. Iremos com o objetivo muito claro, que é conseguir essa segunda colocação do grupo. Um jogo muito difícil. Tem um ponto a nosso favor, que é não ter torcida. É um fator importante. Seria diferente a atmosfera (com presença de torcida). Estamos preparados para todas as dificuldades que possamos encontrar. A nossa ambição é classificar e fazer história'', afirmou Pikachu.

Do outro lado, o Colo-Colo, sob o comando do técnico Gustavo Quinteros, trata a presença de Amor como dúvida. Caso não esteja apto, Bruno será o substituto.

O palco do confronto decisivo de hoje!



🏟 Estádio Monumental David Arellano pic.twitter.com/4ZRXpHqL6X — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 25, 2022

Possível escalação do Colo-Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Bruno (Amor), Suazo; Pavez, Fuentes, Ferreyra, Gil, Costa; Lucero.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga (Landázuri), Ceballos, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Romero e Moisés.

DESFALQUES

FORTALEZA:

COLO-COLO:

ARBITRAGEM

Árbitro: Esteban Ostojich - URU

Assistentes: Carlos Barreiro e Pablo Llarena - URU

Quarto árbitro: Andrés Cunha - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.