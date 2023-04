Colo Colo x Monagas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

A partida será disputada nesta quarta-feira (19), no Estádio Monumental David Arellano; veja como acompanhar na internet

Colo Colo, do Chile, e Monagas, da Venezuela, se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Monumental de Colo-Colo, pela segunda rodada, do Grupo F, da Copa Libertadores da América 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após estrear com um empate, por 1 a 1, contra o Deportivo Pereira, o Colo Colo fará seu primeiro jogo em casa na competição. A equipe comandada pelo boliviano, Gustavo Quinteros, terá apenas dois desfalques para o duelo. Vale destacar que, na temporada, o time soma quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

Do outro lado, o Monagas, que também estreou empatando, por 0 a 0, com o Boca Juniors na competição, quer afastar a má fase na temporada. A equipe está há cinco jogos sem vencer, somando três empates e duas derrotas no Campeonato Venezuelano e da Copa Libertadores. Este será o primeiro duelo das equipes na história.

Prováveis escalações

Colo Colo: Cortes; Falcón, Gutierrez, González; Rojas, Fuentes, Pavez, Bouzat; Leonardo Gil, Bolados e Pizarro. Técnico: Gustavo Quinteros.

Monagas: Mosquera; Carrión, Rodríguez, Cummings, Anderson. Navas, Quiñonez, Romero; Basante, Silv e Arroyo Técnico: Jhonny Ferreira.

Desfalques

Colo Colo

Fabian Castillo e Matías De los Santos, lesionados, estão fora da partida.

Monagas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?