Fulvio Collovati, ex-zagueiro do Milan, se manifestou assim em suas redes sociais ao lembrar de Franco Baresi, lendário capitão do Milan que morreu hoje: "Era um rapaz silencioso, que sofreu quando pequeno pela perda dos pais. Chegou a um internato sem o afeto da família, mas, como ele mesmo disse muitas vezes, o Milan foi a sua família. Era de pouquíssimas palavras, mas em campo dava ordens até para Rivera, e eu fui testemunha disso.





Chegou a Milanello muito jovem e fomos logo dividir o quarto por seis anos. Sofremos nos primeiros anos no futebol, antes de ganhar o Scudetto em 1979. Liedholm o colocou como titular aos 18 anos e conquistamos o título: era fácil ver nele as qualidades de um craque. Ele era um campeão de humildade junto com o irmão. A vida o fez sofrer desde pequeno, mas lhe deu muito como jogador".







