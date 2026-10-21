Um ex-astro do Bayern de Munique colocou em dúvida a competência do alemão Hans Flick como treinador, horas depois da dura derrota do Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da Europa.

Hans Dorfner jogou no Bayern de Munique ao lado de Hans Flick, mas criticou seu pouco conhecimento no âmbito tático, enquanto elogiou sua capacidade de gerir os jogadores.

Em entrevista exclusiva ao site Tribuna, Dorfner reconheceu que não considera Flick um especialista em futebol, apesar da estreita relação entre eles.

E prosseguiu: "Hans Flick também não é um grande especialista em futebol. Eu o conheço bem; temos uma relação muito amistosa. Não quero ofendê-lo, mas certamente há outros com um entendimento mais profundo".

E continuou: "Mas ele é excelente em lidar com as pessoas, conversa com os jogadores e sabe como tratá-los".

Hans Dorfner e Hans Flick jogaram juntos no Bayern de Munique de 1986 a 1990.

Durante o período em que estiveram juntos no clube, conquistaram três títulos: dois títulos do Campeonato Alemão nas temporadas 1988/89 e 1989/90 e a Supercopa da Alemanha em 1987.

Além disso, chegaram juntos à final da Copa da Europa em 1987, na qual o Bayern de Munique perdeu para o Porto.

Outra crítica a Michael Olise

Hans Dorfner elogiou a atuação do jogador francês Michael Olise, descrevendo-o como o jogador que mais o surpreendeu nesta temporada, enquanto criticou seu comportamento fora de campo.

Dorfner reconheceu que não é especialmente fã da maneira como o ponta do Bayern se apresenta ao público, argumentando que ele deveria ser um exemplo melhor para os torcedores jovens.

E disse: "No Bayern, sinceramente, tenho que citar Olise. Ele não é o meu jogador favorito, porque não gosto muito da maneira como ele se apresenta, se comporta e se porta".

E acrescentou: "Ele é uma figura pública, e as crianças o observam. Deveria ser um bom exemplo, em vez de andar por aí usando seu boné e não conceder entrevistas".

E concluiu: "Mas a questão é jogar futebol e aqueles noventa minutos. E o que Olise entrega ali é algo extraordinário, tenho que dizer isso".