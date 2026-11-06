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Cole Palmer Thomas Tuchel Jobe Bellingham England squadGetty Images
Muhammad Zaki
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Cole Palmer fora! Thomas Tuchel deixa o astro do Chelsea de fora novamente, enquanto Jobe Bellingham se junta ao irmão Jude na convocação da Inglaterra

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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, causou polêmica com sua mais recente convocação para os dois próximos jogos da Liga das Nações da Uefa, contra Croácia e Espanha. Embora o destaque seja a presença dos irmãos Bellingham juntos na seleção principal pela primeira vez, vários astros da Premier League, incluindo Cole Palmer e Phil Foden, ficaram de fora.

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Tuchel deixa estrelas consagradas de fora e aposta em jovens promessas

A principal novidade da última convocação de Tuchel é a primeira chamada do meio-campista Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund. Aos 21 anos, ele se junta pela primeira vez ao irmão mais velho, Jude, astro do Real Madrid, na seleção principal. Enquanto isso, Foden, meia do Manchester City, segue sem espaço com Tuchel e ainda não recuperou sua vaga desde que ficou fora da Copa do Mundo.

Palmer também volta a ficar fora da convocação. Apesar de somar três gols e três assistências em nove partidas pela Premier League com o Chelsea de Xabi Alonso, o jogador de 24 anos não foi escolhido. O cartão vermelho que recebeu recentemente contra o Tottenham Hotspur pode ter contribuído para a decisão de Tuchel de buscar outras opções no ataque.

Novidades surpreendentes e retornos na defesa

Com atacantes experientes de fora, Tuchel abriu espaço para vários jovens promissores. Josh King, destaque do Fulham aos 19 anos, foi recompensado pelas boas atuações em Craven Cottage, enquanto Rio Ngumoha, promessa muito bem avaliada do Liverpool, também chega à seleção principal.

Na defesa, Ben White, do Arsenal, retorna à seleção ao lado de Declan Rice, seu companheiro de clube, que ficou fora da última pausa para jogos de seleções. A dupla do Everton formada por Jarrad Branthwaite e James Garner também conquistou vagas como opções para a defesa e o meio-campo após bons inícios de temporada em seus clubes.

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Por outro lado, o ponta Noni Madueke, do Arsenal, ficou surpreendentemente de fora. O atacante vinha sendo presença de destaque nas últimas convocações da Inglaterra e atravessa boa fase no Arsenal, mas não entrou na lista final de Tuchel.

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Inglaterra tenta alcançar a Espanha na Liga das Nações

A Inglaterra ocupa atualmente o segundo lugar no Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA. Após quatro partidas, está três pontos atrás da líder do grupo, a Espanha, campeã mundial. A equipe inglesa sofreu uma derrota apertada para os espanhóis em Wembley no início da campanha.

Apesar do revés, a equipe de Tuchel venceu os demais adversários com eficiência. Tem ampla vantagem nos confrontos diretos com o restante do grupo, depois de golear a Croácia e conquistar duas vitórias consecutivas sobre a Tchéquia.

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Dois jogos decisivos pela frente

A Inglaterra retoma sua campanha na Liga das Nações contra a Croácia, em Wembley, na quinta-feira, 12 de novembro. Um resultado positivo em casa é essencial para manter a pressão sobre a líder do grupo antes de uma difícil viagem.

Tuchel levará então seu elenco reformulado a Madri para um reencontro decisivo com a Espanha no domingo, 15 de novembro. O confronto de peso provavelmente determinará se a Inglaterra conseguirá tomar a liderança do Grupo A2 e colocará à prova, no mais alto nível, as escolhas ousadas de Tuchel na convocação.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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