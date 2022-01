"Colado" com os mais jovens, David Luiz já exerce importante liderança no Flamengo

Um dos principais nomes do Flamengo, David Luiz chegou há pouco tempo no clube mas já mostra no dia a dia o peso de sua contratação. Dedicado, o zagueiro impressiona companheiros e pessoas do futebol Rubro-Negro com seu profissionalismo e compromisso. Além disso, tem sido uma liderança importante no elenco e "colocado" os mais jovens.

No final da temporada 2021, após derrota para o Santos por 1 a 0 no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, David usou palavras duras ao falar sobre a responsabilidade do elenco do Flamengo.

"A gente faz parte de um grande clube, que se acostumou a ganhar. Cabe a nós trabalhar, ter a humildade de reconhecer o que não fizemos de bom. A humildade de reconhecer que devemos melhorar muito para o ano que vem. Ainda falta mais um jogo para gente terminar a temporada".

Quem ouviu a fala de David não se assustou porque ele já havia feito esse tipo de alerta aos companheiros de maneira geral internamente. No dia a dia, o zagueiro demonstra espírito de liderança e está bem próximo dos atletas mais jovens do elenco.

O zagueiro já se aproximou do goleiro Hugo Souza, por exemplo, para dar conselhos e incentivo. Fez o mesmo com o lateral Matheuzinho, com Lázaro e também Matheus França, que renovou contrato com o Flamengo nesta terça-feira (27).

David Luiz mostrando seu talento e soltando pipa com o Matheus França 😂 pic.twitter.com/ezsAgCVu2b — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 21, 2022

Andreas Pereira, que já é velho conhecido de David Luiz também teve no experiente zagueiro um grande suporte após falha crucial na final da Copa Libertadores, que acabou dando o título ao Palmeiras.

David, vale ressaltar, não é um dos capitães da equipe, até por ter chegado no clube há pouco tempo, mas no dia a dia, tem exercido uma importante liderança, principalmente entre os jogadores mais jovens.