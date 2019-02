Colaborador revela caso de abuso na base do Atlético de Madri

Na época, Manuel Briñas era frei no Colégio Marianista Hermanos Amorós e colaborou na constituição das equipes inferiores dos Colchoneros

O frei Ángel Manuel Briñas admitiu em entrevista ao jornal El País ter abusado sexualmente de um jovem no Colégio Marianista Hermanos Amorós entre 1973 e 1975. Na época, ele colaborou na fundação e gestão das categorias de base do Atlético de Madrid e participou da formação profissional de jogadores como Fernando Torres e Koke.

"Foram coisas que aconteceram e eram peculiares. Francamente, eu nunca me expliquei. Foi um acidente, a mulher com quem eu ia me casar faleceu e isso só aconteceu uma ou duas vezes. Ainda bem que parei com isso logo em seguida", reconheceu Briñas.



Briñas é reverenciado no Atlético de Madrid por seus serviços nas categorias de base do clube (Foto: Curto de la Torre/AFP/Getty Images)

A explicação veio após surgir o relato de uma das vítimas do frei. Miguel, que preferiu não revelar o sobrenome para proteger sua identidade, tem 59 anos e deu outra versão do caso. Segundo ele, os abusos, em sua maioria, se baseavam em carícias nas regiões íntimas e masturbações.

"Mesmo que eu estivesse com várias pessoas, ele sempre me procurava. Na primeira vez, fiquei paralisado, incrédulo, sem entender o que acontecia. Logo em seguida eu tentei achar a melhor posição para dormir. Uma vez apenas, pelo que me lembro, houve penetração. Ele nunca tentou me beijar ou abraçar... Parecia que sua fonte de prazer estava no meu corpo, e não no dele. Os abusos se estenderam por três anos. Nunca comentei com meus pais, pois eles eram tementes a Deus”, revelou Miguel.

Os abusos pararam depois que a vítima adotou postura desafiadora perante o frei, que hoje tem 88 anos. Segundo a direção do colégio, a revelação causou “absoluta surpresa” e garantiu que está disposta a receber outras denúncias.