Coitado do Fabianski: frango contra o Liverpool rende memes, veja

Goleiro falhou no lance do gol de empate de Salah na vitória dos Reds por 3 a 2 sobre o West Ham

O venceu o por 3 a 2 na tarde desta segunda-feira, encerrando a 27ª rodada da Premier League, com gols de Wijnaldum, Salah e Mané. Diop e Fornals balançaram as redes para o time visitante.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Contudo, o duelo foi marcado por um frangaço do goleiro Fabianski, quando Salah igualou o placar por 2 a 2 e incendiou Anfield. O lance não foi perdoado pelos torcedores nas redes sociais.

Mais times

Veja as reações

Rapaz... Teste pra cardíaco esse jogo. Se não fosse uma "mãozinha" do Fabianski...sei não hein! Liverpool vai ter que suar sangue contra o . — Edson oliveirA (@edson_portugall) February 24, 2020

Fabianski 😂😂😂 — ynwa83 (@YNWA83RCT) February 24, 2020

agora que eu vi o lance do fabianski puta merda — Thiago 🔰 (@ThiagoUtd_) February 24, 2020

Que frangaço do Fabianski. — Glen Oliveira (@GlenSPFC75) February 24, 2020

Com o resultado, o Liverpool segue na liderança isolada do Campeonato Inglês, com 79 pontos conquistados em 81 disputados.