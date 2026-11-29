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O atacante Lee Kang-in, do Atlético de Madrid, encerrou um jejum de 73 dias sem marcar na vitória por 3 a 2 sobre o Elche, no sábado, pela La Liga. Depois, comentou uma particularidade do calendário: seu time enfrentará o Barcelona duas vezes em 24 dias. Após a partida, o sul-coreano falou sobre sua fase e a próxima visita do Atlético ao Camp Nou.

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Lee Kang-in marca e comenta reencontro rápido com o Barcelona

O Atlético de Madrid subiu para a segunda posição da La Liga após vencer o Elche por 3 a 2 fora de casa, no Estádio Manuel Martinez Valero. O sul-coreano Lee Kang-in encerrou um jejum de 73 dias sem marcar e depois voltou sua atenção para o rápido reencontro com o líder Barcelona.

Depois de receber o time de Hansi Flick no Metropolitano em 8 de novembro, a equipe de Diego Simeone irá ao Camp Nou apenas 24 dias mais tarde. Em entrevista à imprensa após a vitória sobre o Elche, Lee reconheceu a particularidade inusitada do calendário.

“Coisas muito estranhas acontecem neste mundo”

Questionado sobre enfrentar o Barcelona duas vezes em menos de um mês, Lee respondeu com franqueza e elogiou os companheiros e a comissão técnica por ajudarem em sua adaptação ao trabalho de Simeone.

“É, bem, não sei. Acho que coisas muito estranhas sempre acontecem neste mundo”, disse Lee à imprensa sobre o curto intervalo entre os jogos contra o Barcelona. Ao comentar a vitória sobre o Elche, acrescentou: “Todos os jogos fora de casa são difíceis. Começamos bem, mas enfrentamos dificuldades no fim. Há pontos a melhorar, mas, no geral, acho que lidamos bem com o jogo. Minha condição física é boa. Estou avançando passo a passo. Ainda estou me adaptando. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não. O importante é continuar trabalhando duro. Sou grato aos meus companheiros e à comissão técnica, que me apoiam.”

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Atacante encerra jejum de 11 jogos em duelo emocionante em Alicante

Escalado ao lado de Julian Alvarez em um esquema 4-4-2, Lee ampliou a vantagem do Atlético aos seis minutos, um minuto depois de Alejandro Grimaldo sofrer e converter um pênalti. Ele pressionou a saída de bola perto da área do Elche, roubou a posse, avançou com a bola e finalizou rasteiro de canhota no canto. Foi seu terceiro gol na liga nesta temporada e o primeiro em oito partidas pela competição e 11 jogos oficiais desde o confronto com o Osasuna, em 17 de setembro.

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O veículo espanhol AS observou que, embora Simeone valorize a finalização de Lee e sua liberdade para cair pelos lados e abrir espaço para Grimaldo, o atacante recuado precisa ter mais influência ao longo das partidas. Ele foi substituído por Rodri Mendosa aos 70 minutos. Alvarez marcou o terceiro gol do Atlético aos 41 minutos, depois que Martim Neto diminuiu a diferença. A equipe de Simeone resistiu apesar do gol de Bouba Sangare no início do segundo tempo.

Simeone pede nova mentalidade no Camp Nou

Com o Atlético disposto a se vingar da derrota em casa para o Barcelona no início de novembro, Simeone afirmou que os resultados anteriores não terão importância quando sua equipe chegar à Catalunha.

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“São jogos especiais. Tudo o que aconteceu antes fica para trás. Na segunda-feira, eles só estarão pensando nisso”, disse Simeone. Lee também prometeu à imprensa: “Nós nos concentramos em cada jogo. Faremos o possível para conquistar as vitórias.”