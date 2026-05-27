Jeremie Frimpong não foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para a seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo. E isso apesar de o jogador do Liverpool parecer ter dado como certa a sua participação na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Frimpong apareceu na segunda-feira em um vídeo no TikTok do rapper surinamês Jonna Fraser. Com a música “We’re All Gonna Make It”, os fãs da seleção holandesa são animados para a Copa do Mundo.

O jogador destro, que é marcado no vídeo com a legenda “World Cup ready!”, dança alegremente, na esperança de ter tempo de jogo na Copa do Mundo. No entanto, Koeman tinha uma notícia desagradável para o jogador, que já disputou 15 partidas pela seleção, na quarta-feira.

O técnico foi questionado na quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa, se a ausência de Frimpong estava relacionada a uma lesão. Não é o caso, mas sua propensão a lesões teve um papel importante.

“É um retrato desta temporada, em que ele tem se lesionado com frequência. A última vez foi contra o Equador, quando ele entrou como reserva e saiu de campo rapidamente. Isso já aconteceu várias vezes. É uma questão física”, afirmou Koeman.

No entanto, não foi apenas a propensão a lesões que influenciou a decisão. “Mas também escolhi outra pessoa para a lateral direita”, acrescentou o técnico. Com isso, Koeman se refere a Crycensio Summerville, que sofreu o rebaixamento da Premier League com o West Ham United.