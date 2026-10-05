Coincidência suspeita: novo reforço do Manchester City dá indícios de fuga após apenas 4 partidas

Não se passaram mais do que algumas semanas desde sua transferência milionária para o Etihad Stadium, e o astro senegalês Iliman Ndiaye já insinuou a possibilidade de retornar ao seu antigo clube, em um desdobramento chocante que veio apenas alguns dias após a condenação do Manchester City no processo de fair play financeiro.

O Manchester City havia anunciado no início de setembro passado a contratação do atacante internacional, vindo do Everton, com um contrato que se estende por cinco anos, em uma transferência que atingiu o valor de 60 milhões de libras esterlinas, além de 5 milhões em bônus, depois de conseguir tirá-lo do Tottenham Hotspur.

Declaração de amor ao Marseille

Mas Ndiaye, que deixou o Olympique de Marseille há três anos, abriu a porta para um retorno surpreendente ao sul da França.

As declarações de Ndiaye ao jornal francês "La Provence" aumentaram as especulações, já que ele disse: "Os cânticos dos torcedores do Marseille que me pedem para voltar? Fico feliz em ouvi-los".

E ampliou o mistério: "Não acho que a história tenha terminado, mas veremos. Só digo que não sei para onde as coisas vão me levar, mas de qualquer forma veremos".

Com isso, o jogador confirma que tem uma missão ainda não cumprida no Stade Vélodrome, onde passou a temporada 2023/24, vindo do Sheffield United, antes de se transferir para o Everton apenas um ano depois.

Durante sua passagem pelo Marseille, marcou 4 gols e deu 5 assistências em 46 partidas, e contribuiu para a chegada da equipe às semifinais da Liga Europa, apesar de uma temporada doméstica decepcionante que a equipe encerrou na oitava colocação e durante a qual fracassou em se classificar para competições europeias.

Momento suspeito

O momento das declarações de Ndiaye levanta muitos pontos de interrogação, pois vem poucos dias após o anúncio da Premier League, na terça-feira, da condenação do Manchester City em todas as acusações a ele imputadas no processo de infrações ao fair play financeiro, decisão contra a qual o clube apresentou recurso.

Desde sua chegada ao City, Ndiaye participou de 4 partidas em todas as competições, entre elas duas como titular na Premier League, contra Coventry City e Sunderland, sem marcar ou dar nenhuma assistência até agora.

O Manchester City se prepara para voltar às competições com um teste de fogo fora de casa diante do Liverpool no domingo, 11 de outubro, após o fim da data Fifa, no primeiro jogo da equipe depois da divulgação da decisão oficial de condenação, antes de receber o Paris Saint-Germain três dias depois pela Liga dos Campeões da Europa.







