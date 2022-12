A coincidência entre camisa do Chelsea, os campeões da Copa desde 2010 e Ziyech

O sonho de título de Copa do Mundo para o Marrocos ganhou ajuda de uma coincidência bizarra, que já virou meme

O Marrocos é a grande surpresa da edição 2022 da Copa do Mundo no Qatar. Primeira seleção africana a chegar tão longe na história do torneio, os Leões do Atlas disputam a semifinal contra a França, nesta quarta-feira (14), e esperam aumentar ainda mais o feito histórico: por que não sonhar com uma vaga na final, contra a Argentina? E, estando lá, por que não pensar em título? Pois uma curiosa – e impressionante! – coincidência envolvendo a camisa do Chelsea, clube da Inglaterra, deu a quem torce pelos marroquinos mais um motivo para seguir sonhando cada vez mais alto.

Em 2014, o camisa 14 do Chelsea era o atacante alemão André Schurrle e quem terminou com o título mundial daquele ano foi justamente a Alemanha – com direito a Schurrle marcando gol no histórico 7 a 1 contra o Brasil, na semifinal. Já em 2018, o camisa número 18 da equipe londrina era o francês Olivier Giroud, titular da França que seria também campeã Mundial na Copa disputada naquele ano na Rússia. Agora em 2022, o número-chave para a premonição da camisa dos Blues é o 22. E quem veste a camisa 22 do Chelsea é o marroquino Hakim Ziyech, um dos grandes destaques do torneio que está sendo disputado no Qatar.

A coincidência motivou burburinhos e alguns comentários engraçados nas redes sociais. Coisas do futebol, onde apesar de buscarmos diversas racionalizações, seguimos nos agarrando a qualquer coisa que possa nos fazer acreditar que o objetivo buscado será alcançado. Em 2022 a seleção marroquina conta com o camisa 22 do Chelsea, mas ainda mais importante que isso, claro, é o ótimo trabalho feito pelo técnico Walid Regragui e o seu grupo de bons jogadores.